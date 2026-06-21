Petrișor Peiu (AUR) cere, din nou, alegeri anticipate: „Singura soluție! Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza!”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că organizarea de alegeri anticipate reprezintă singura soluție pentru depășirea crizei politice actuale, criticând negocierile pentru formarea noului Guvern. Acesta a afirmat că partidul pe care îl reprezintă este „primul în sondaje” și are dreptul să își stabilească propria direcție politică, fără a fi „la remorca vreunui alt partid”.

„Este scandal între PSD, PNL , USR și UDMR? Noi am spus din 2024 că țara nu poate fi guvernată de o astfel de coaliție. Singura soluție democratică de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate! Singura soluție! Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza!”, a transmis Petrișor Peiu, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

AUR respinge susținerea Guvernului Veștea

Mai mulți lideri ai AUR au anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor susține Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Premierul desemnat a declarat că este dispus să negocieze cu toate formațiunile politice pentru a obține susținerea necesară în Parlament. „Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință”, a afirmat acesta.

În replică, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, a susținut că declarațiile privind posibila susținere a unor parlamentari AUR ar fi exagerate: „Parlamentarii noștri vor sta în bancă și vor striga «Prezent, nu votez!»”.

Acesta a respins și scenariul unei eventuale susțineri a guvernului: „Nu în viața asta!”.

Negocieri politice tensionate pentru învestirea Guvernului

Procesul de învestire a Guvernului condus de Adrian Veștea a fost amânat, în contextul lipsei unei majorități parlamentare clare. Premierul desemnat nu a depus încă lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament.

În paralel, discuțiile politice continuă între principalele partide parlamentare. Liderul Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că formațiunea sa urmează să decidă duminică dacă va susține sau nu noul executiv.

„Mi-aș dori duminică după-amiază să închidem dezbaterile interne și să decidem dacă intrăm în Guvernul Veștea”, a precizat acesta.

În același context, au apărut tensiuni între liderii politici, iar Grindeanu a acuzat existența unui „proiect politic comun” între PNL și USR, respectiv o abordare critică la adresa PSD.

Negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă, în timp ce oficialii din UDMR sunt de asemenea implicați în discuțiile privind viitoarea formulă guvernamentală.

Surse politice susțin că au existat discuții inclusiv cu reprezentanți ai AUR privind eventuale susțineri punctuale, însă formațiunea condusă de George Simion a negat orice negociere în acest sens.

Ilie Bolojan candidează fără adversar, în timp ce Adrian Veștea amenință cu război în instanță

Zi decisivă pentru liberali. PNL organizează duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar în care Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului, în timp ce Adrian Veștea contestă legalitatea reuniunii și amenință cu acțiuni în instanță.

Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, începând cu ora 12.00, cu participarea a aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară. Aceștia sunt chemați să aleagă noua conducere a partidului și să voteze o serie de modificări importante ale Statutului formațiunii. Decizia convocării Congresului a fost adoptată în cadrul Consiliului Național Extraordinar, cu 566 de voturi pentru, reprezentând aproximativ 85% dintre voturile exprimate. Împotrivă s-au pronunțat 97 de membri, iar 19 s-au abținut.