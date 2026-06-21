Congres tensionat în PNL: Ilie Bolojan candidează fără adversar, în timp ce Adrian Veștea amenință cu război în instanță

Zi decisivă pentru liberali. PNL organizează duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar în care Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului, în timp ce Adrian Veștea contestă legalitatea reuniunii și amenință cu acțiuni în instanță.

Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, începând cu ora 12.00, cu participarea a aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară. Aceștia sunt chemați să aleagă noua conducere a partidului și să voteze o serie de modificări importante ale Statutului formațiunii. Decizia convocării Congresului a fost adoptată în cadrul Consiliului Național Extraordinar, cu 566 de voturi pentru, reprezentând aproximativ 85% dintre voturile exprimate. Împotrivă s-au pronunțat 97 de membri, iar 19 s-au abținut.

UPDATE 9.20 Gabriela Horga, propusă vicepreședinte: apel la unitate în PNL

Senatoarea Gabriela Horga, propusă pentru una dintre funcțiile de vicepreședinte în noua echipă de conducere a PNL, a transmis duminică, un mesaj în care pledează pentru un partid „unit, puternic și credibil”, capabil să livreze soluții reale și să recâștige încrederea publicului.

Într-o postare pe Facebook, Horga a subliniat că își asumă acest proiect politic „cu seriozitate și responsabilitate”, alături de Ilie Bolojan și o serie de lideri din partid.

Horga a vorbit despre parcursul său în Partidul Național Liberal Partidul Național Liberal, unde activează de două decenii.

„Sunt membră a PNL de 20 de ani, de la vârsta de 21 de ani. Am crescut în acest partid și am parcurs toate etapele de implicare: de la vicepreședintă a organizațiilor naționale de studenți și tineret, până la structurile naționale de conducere. Am ocupat de două ori funcția de secretar general adjunct al PNL și am participat, alături de colegi, la numeroase campanii electorale și proiecte importante pentru PNL”, a transmis Gabriela Horga.

„Cred într-un PNL modern, serios și conectat la așteptările românilor, dar care își păstrează identitatea, valorile și respectul pentru cei care au construit acest partid de-a lungul timpului”, a adăugat senatoarea.

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Ilie Bolojan și-a depus candidatura însoțită de moțiunea intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, aceasta fiind singura moțiune depusă până la termenul-limită.

„Candidez cu moțiunea «Modernizare cu Rădăcini», alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism și de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor”, a transmis Ilie Bolojan.

Acesta a afirmat că își asumă, alături de echipa sa, responsabilitatea de a reconstrui încrederea în partid și de a oferi o direcție clară pentru viitorul formațiunii.

Pentru funcția de prim-vicepreședinte a fost propus Dan Motreanu, în timp ce Robert Sighiartău este propunerea pentru funcția de secretar general. Echipa de vicepreședinți este formată din Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

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Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru au devenit membri ai PNL cu doar o zi înainte de depunerea candidaturilor.

Schimbări majore în Statutul partidului

Pe lângă alegerea noii conduceri, delegații vor vota și o serie de modificări statutare considerate esențiale de actuala conducere.

Printre cele mai importante schimbări se numără înființarea Biroului Permanent Național ca principală structură de conducere și desființarea Biroului Executiv, revenirea la alegerea conducerii pe bază de moțiuni, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul, precum și crearea unei Comisii Naționale pentru Litigii.

De asemenea, sunt prevăzute clarificări privind procedurile de sancționare a membrilor partidului și mecanismele de soluționare a disputelor interne.

Veștea contestă Congresul și renunță la candidatură

Congresul are loc pe fondul unui conflict deschis între conducerea partidului și premierul desemnat Adrian Veștea.

După ce a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan fără consultarea prealabilă a conducerii PNL, Veștea a intrat în conflict cu partidul, care i-a cerut să își depună mandatul. În lipsa unei demisii, conducerea liberală a anunțat că acesta se situează în afara partidului.

Joi, Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la șefia PNL și a solicitat amânarea Congresului cu o săptămână, pentru a putea depune o moțiune alternativă. El a susținut că este nevoie de o schimbare de optică la vârful partidului și de un parteneriat politic onest cu președintele României.

Solicitarea sa a fost respinsă de conducerea liberală, iar vineri seară Veștea a anunțat că renunță la candidatură.

„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a declarat acesta, precizând că ia în calcul toate demersurile statutare și legale pentru contestarea Congresului.

Veștea susține că reuniunea de duminică va marca eliminarea „liberalilor adevărați” din conducerea partidului și avertizează că PNL riscă să devină „brelocul USR”.

„Într-un partid cu 12 președinți de consilii județene, cu 1.150 de primari, cu aproape 10.000 de aleși locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul Municipiului Reșița, domnul Ioan Popa. Este inadmisibil ca aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști. La schimb însă, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formațiuni politice (toate progresiste), devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă”, a transmis Veștea, într-un mesaj publicat pe FB.

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Susținătorii lui Adrian Veștea au depus la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare a deciziilor prin care au fost convocate Consiliul Național și Congresul Extraordinar, susținând că modificările statutare urmăresc eliminarea membrilor cu opinii divergente.

Totodată, mai mulți liberali apropiați de Veștea au introdus o acțiune în instanță împotriva PNL și a lui Ilie Bolojan, solicitând daune morale totale de 4 milioane de lei.

Premierul desemnat a finalizat un program de guvernare pentru perioada 2026-2028 și a anunțat că prioritățile sale sunt implementarea PNRR, aderarea României la OCDE, programele SAFE și consolidarea securității naționale.

Cu toate acestea, lista completă a miniștrilor nu a fost încă depusă în Parlament.

PNL, USR și UDMR au anunțat deja că nu vor susține învestirea Executivului propus de Veștea, un refuz similar fiind exprimat și de liderii AUR.

PSD nu a luat încă o decizie finală privind participarea la guvernare.