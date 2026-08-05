Marco Rubio și ministrul britanic de Externe au discutat despre Ucraina, securitatea Europei și situația din Strâmtoarea Ormuz

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, s-a întâlnit miercuri, la Washington, cu noul ministru britanic de Externe, Ed Miliband, pentru discuții privind securitatea europeană, războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, a anunțat Departamentul de Stat al SUA.

Potrivit comunicatului oficial, cei doi au subliniat că Europa trebuie să își asume un rol mai important în asigurarea propriei securități.

Înaintea întrevederii, Marco Rubio a declarat că situația din Ucraina se va afla pe agenda discuțiilor, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a intensificat apelurile către aliați pentru livrarea de noi sisteme și rachete de apărare antiaeriană, pe fondul intensificării atacurilor cu rachete balistice lansate de Rusia, conform Reuters.

La rândul său, Ministerul britanic de Externe a transmis că Ed Miliband urma să reafirme sprijinul Londrei pentru Kiev.

Potrivit Foreign Office, șeful diplomației britanice a subliniat că securitatea Ucrainei este „indisolubil legată” de securitatea Europei și a spațiului transatlantic și a reiterat angajamentul Regatului Unit de a sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar.

Discuții despre Iran și Strâmtoarea Ormuz

Departamentul de Stat a precizat că cei doi oficiali și-au reafirmat angajamentul comun pentru menținerea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

De asemenea, Washingtonul și Londra au convenit că Iranul nu trebuie să dobândească arme nucleare.

Într-o declarație publicată înaintea vizitei, Ed Miliband a afirmat că redeschiderea completă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz este importantă inclusiv pentru reducerea presiunii asupra costului vieții în Marea Britanie, având în vedere impactul pe care perturbările din transportul energetic îl pot avea asupra economiei.

Situația din Gaza și întâlnirea cu președintele Băncii Mondiale

Șeful diplomației britanice a anunțat că intenționează să abordeze și situația umanitară din Fâșia Gaza în cadrul discuțiilor de la Washington.

Vizita lui Ed Miliband în capitala Statelor Unite include și o întâlnire cu Ajay Banga, președintele Băncii Mondiale, în contextul în care ministrul reprezintă Regatul Unit în Consiliul de administrație al instituției financiare internaționale.

Întâlnirea de miercuri este a doua dintre Marco Rubio și Ed Miliband, după discuția pe care cei doi au avut-o în luna iulie, în marja reuniunii ASEAN desfășurate la Manila.