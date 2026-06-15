Profesorul de economie Cristian Păun a afirmat, în cadrul emisiunii „Interviurile Adevărul”, că România se află în recesiune tehnică, afirmând că țara funcționează în prezent „într-o logică a «caietului»”

„Da, este în recesiune tehnică. Se vede în date, mai ales prin contracția consumului. România funcționează astăzi într-o logică a ‘caietului’ din sat (...) Ei nu au bani acasă, se duc la magazinul mixt din sat și își cumpără pe caiet una, alta, caiet care e al satului, nu e caietul meu, adică poziția acolo nu se scrie individual. Fiind al tuturor și al nimănui, fiecare încearcă să pună cât mai multe, cam asta e România”, a afirmat Cristian Păun.

„Ce a făcut Guvernul Bolojan a fost să mai reducă din acest mecanism, treptat, spunând că nu se mai poate continua așa”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă s-ar putea renunța complet la acest mecanism, el a răspuns: „Nu. Încă nu. Dacă îl elimini brusc, creezi un șoc major. Este o decizie dificilă: ori faci ajustarea brusc, ori gradual. Într-o țară ca România, probabil varianta graduală este mai sănătoasă, dar procesul trebuie continuat cu această situație. Unu, noi mai avem o problemă: dacă merge prea mult gradual această situație, unu: începe să crească opoziția și rezistența la schimbare; și doi: riscă să apară crize de astea gen Orban, gen ne mai apare câte un zăpăcit ca Trump și ăsta ne creează nouă probleme mult mai mari decât, nu știu, bulgarii sau pentru că noi avem niște probleme structurale nerezolvate.”

El a continuat: „Și atunci e foarte riscantă și varianta aia cu pe termen mai lung. Poate că accelerarea ajustărilor ar fi de dorit. Băi, e nasol, dar după aceea reașezăm finanțele publice și economia românească pe niște baze mai realiste, sănătoase, în care viața pe caiet este mult mai limitată.”

Amintim că, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică în luna mai, România a intrat oficial în recesiune. Potrivit INS, există o scădere economică de 1,5% în primul trimestru din acest an, după scăderea de 1,5% în ultimul trimestru din 2025 pe serie brută ajustată sezonier.

Recesiunea tehnică reprezintă o perioadă în care economia unei țări înregistrează scădere timp de două trimestre consecutive, măsurată prin Produsul Intern Brut (PIB). Practic, economia produce mai puține bunuri și servicii decât înainte, ceea ce indică o încetinire a activității economice.