Radu Oprea, avertisment pentru USR: „Dacă face această blamare a electoratului PSD, există o singură consecință foarte clară, creșterea AUR”

"Cred că este o temă legată de identitatea USR, care s-a format ca partid politic, având un mesaj puternic anti-PSD. (…) Dacă USR face această blamare a electoratului PSD, există o singură consecință, foarte clară, creșterea AUR,” a avertizat, în cadrul Interviurile Adevărul, cu Irina Petraru, Radu Oprea, secretarul general al Guvernului.

Întrebat dacă USR își păstrează și acum, din interiorul guvernării, discursul anti-PSD, Oprea a răspuns: „Eu cred că da, pentru că, fiind un element de identitate, sunt foarte multe dintre pozițiile pe care colegii de la USR le au.”

Social-democratul a precizat, în cadrul interviului acordat Adevărul, că identitatea USR s-a construit pe un mesaj constant împotriva PSD și că menținerea acestei atitudini poate avea efecte directe asupra stabilității coaliției. El a povestit că a discutat personal cu parlamentari USR și i-a avertizat asupra riscului electoral: „Le-am spus că noi suntem împreună la guvernare, patru partide politice, pentru că am zis că există un pericol real din partea extremismului de dreapta ca el să crească în România. Dacă cele patru partide politice care sunt astăzi la guvernare se ceartă între ele, dacă USR face această blamare a electoratului PSD, există o singură consecință. Foarte clară. Creșterea AUR.”

Oprea a subliniat că mesajele conflictuale din coaliție au un impact direct asupra percepției publice: „Atât timp cât există ceartă sau senzația, sentimentul, percepția de ceartă pe care o transmitem cetățenilor României, da, coaliția în ansamblu pierde.”

În opinia sa, o asemenea abordare „nu este benefică deloc, nici coaliției, nici scopului coaliției, acela de a guverna bine pentru România, astfel încât pericolul creșterii extremismului de dreapta în România să nu existe.”

Secretarul general al Guvernului a mai semnalat că, dacă disputele continuă, „această chestiune rămâne un pericol real.”