Revolte în lanț din cauza taxelor locale: scandal în Suceava, proteste la Botoșani. „Nu putem plăti cât cere Primăria”

Tensiunile cresc în mai multe localități din nordul țării, după ce locuitorii s-au trezit cu majorări consistente ale taxelor și impozitelor pentru anul 2026. Joi, la Salcea, județul Suceava, oamenii s-au prezentat în număr mare la o întâlnire cu primarul, cerând explicații pentru noile sume trecute în evidențele fiscale. Proteste au fost și la Vlădeni, Botoșani.

Spiritele s-au încins în ședința organizată la Căminul Cultural din Salcea, joi, 8 ianuarie, la câteva zile după scandalul izbucnit la începutul săptămânii, când localnicii au aflat că taxele pe proprietate și, mai ales, costurile pentru salubritate au crescut considerabil, potrivit Antena 3.

Localnicii acuză administrația locală că ar fi „umflat prețurile”, în lipsa unor justificări clare. Contribuabilii spun că noile tarife sunt imposibil de suportat.

Un locuitor din Salcea afirmă că familia sa trebuie să achite 1.500 de lei doar pentru salubrizare, iar alți cunoscuți ar avea de plătit chiar 4.500 de lei:

„Nu putem plăti sumele pe care le cer la Primărie. Nici taxe, nici impozite, nici nimic”, a spus localnicul, potrivit sursei citate.

Amintim că luni, 5 ianuarie, la ghișeele Primăriei Salcea s-au înregistrat proteste spontane, după ce taxele și impozitele ar fi crescut cu până la 70%. S-a strigat „demisia”, în special din cauza majorării taxei de gunoi.

Situație similară la Vlădeni, în județul Botoșani

În comuna Vlădeni din județul Botoșani, peste 40 de oameni au ieșit în fața Primăriei pentru a protesta față de creșterea taxelor și impozitelor cu aproximativ 63%.

Localnicii spun că majorările vin într-un moment în care costurile de trai au explodat, iar veniturile nu țin pasul.

Mulți locuitori ai comunei se tem că nu vor putea face față noilor obligații fiscale.

Primarul a ieșit în fața protestatarilor pentru a oferi explicații, susținând că administrația locală a fost obligată să actualizeze taxele în baza unei hotărâri de guvern. Numai că argumentele sale nu au convins protestatarii. Oamenii consideră că deciziile luate la nivel central ignoră realitățile economice din mediul rural.