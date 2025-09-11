Stelian Bujduveanu, despre o posibilă alianţă între PNL şi USR: „Mai bine, o alianţă guvernamentală”. Replica lui Daniel Băluţă

Primarul general interimar al Capitalei, liberalul Stelian Bujduveanu, a declarat joi că vede posibilă „cel mai bine, o alianţă guvernamentală”, în care toate partidele să contribuie la stabilitatea macroeconomică a ţării. În replică, primarul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluţă, a susţinut că o alianţă PNL-USR ar însemna, de fapt, excluderea PSD din guvern.

Întrebat de jurnaliști dacă ar vedea posibilă o alianță între PNL și USR, Stelian Bujduveanu a precizat că, în opinia sa, cea mai bună variantă rămâne o formulă guvernamentală stabilă.

„Eu văd posibilă, cel mai bine, o alianţă guvernamentală, la fel, în acelaşi format. Cred că guvernul astăzi are cea mai grea misiune şi trebuie cu toţii să susţinem măsurile guvernamentale. Suntem în această alianţă patru partide plus minorităţile. Cu siguranţă toată lumea trebuie să aibă un cuvânt de spus”, a declarat edilul, citat de News.ro.

El a subliniat că prioritatea actuală pentru Primăria Capitalei şi primăriile de sector rămâne problema traficului. „Avem câteva soluţii punctuale: reabilitarea transportului public, aducerea de vehicule noi, crearea de bulevarde şi pasaje care să preia din trafic şi interconectarea acestor lucrări. La nivel guvernamental, partea care ţine de stabilitatea macroeconomică a ţării presupune ca toată lumea să contribuie”, a explicat Bujduveanu.

Băluţă: „Trebuie să depăşim ipocrizia”

În replică, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a afirmat că o eventuală alianţă între PNL şi USR ar elimina PSD din actuala formulă de guvernare.

„O alianţă PNL–USR, despre care l-aţi întrebat pe domnul Bujduveanu dacă nu o exclude, exclude ceva, sigur îl exclude pe PSD. Trebuie să depăşim acest stadiu al ipocriziei. Nu putem să fim împreună într-o coaliţie şi să ne luptăm în timpul unei campanii electorale”, a spus Băluţă.

Edilul a criticat schimbarea de discurs a USR, reamintind că acest partid pleda odată pentru împărţirea puterii. „USR a afirmat că este inadmisibil ca puterea să fie doar într-o singură direcţie. Astăzi vedem că aceste teze nu mai sunt aplicate. Dacă s-ar putea ca totul să fie de la USR în România, este minunat. Nu mai discutăm de partid-stat, nu mai discutăm de lucruri de genul acesta. Ori nu mi se pare normal să fim atât de duplicitari”, a adăugat el.

Întrebat ce ar face PSD dacă s-ar contura o astfel de alianță, Băluţă a spus tranșant: „În mod cert, PSD s-ar retrage din această coaliţie”.

Cei doi primari au susţinut declaraţiile în cadrul unei conferinţe de presă organizate joi, în cartierul Apărătorii Patriei, unde au prezentat stadiul lucrărilor la Pasajul peste şoseaua Berceni, într-o zonă aflată în plină dezvoltare imobiliară.