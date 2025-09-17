Coaliția și-a împărțit funcțiile. Câte posturi au cedat PSD și PNL pentru USR - SURSE

Liderii coaliției și-au împărțit posturile de prefecți, subprefecți și șefii în agențiile de stat. PSD și PNL au cedat din posturile cerute de USR, însă într-o măsură mult mai mică față de a cerut inițial partidul condus de Dominic Fritz. Discuțiile pe tema împărții au fost amânate de liderii PSD și PNL de mai multe ori.

După mai multe amânări care au generat tensiuni în coaliție, liderii PSD și PNL au tranșat problema împărțirii funcțiilor de prefecți, subprefecți și șefi în agențiile de stat.

USR va lua 4 posturi de prefect de la PSD și PNL, 3 de la PSD și doar unul de la PNL. USR ceruse inițial 9 posturi de prefecți. Potrivit unor surse citate de Digi24, județele în care formațiunea lui Dominic Fritz va numi prefecții sunt Bacău, Botoșani, Timiș, dar și București.

Liderii USR ar fi agreat să primească la schimb mai multe posturi de secretar de stat. Astfel, USR va avea 13 posturi de subprefecți, în timp ce PSD va rămâne cu 27, PNL cu 15 și UDMR cu 7.

Pe masa discuțiilor au fost puse și șefiile mai multor agenții de stat, urmând ca USR să obțină șefia a 11 dintre acestea. Lista finală a companiilor urmează să fie decisă însă într-o altă ședință.

Ședința de miercuri, 17 septembrie, s-a încheiat însă fără un consens pe mai multe subiecte care au produs neînțelegeri între liderii partidelor. Pe reforma administrației locale sunt purtate discuții de mai multe săptămâni, iar plafonarea prețurilor la alimentele de bază PSD îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan, care a anunțat că decizia eliminării a fost luată odată cu ultima prelungire a măsurii.