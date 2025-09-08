Grindeanu, despre alegerile pentru Capitală: „Contează lucrurile pentru bucureşteni, nu ce vrea Cătălin Drulă şi ce vrea USR-ul”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 8 septembrie, că PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună la Capitală, fiind „evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare”.

„Eu am spus următorul lucru, că dacă lucrurile vor merge spre această cale, aşa cum spuneaţi dumneavoastră, PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că PSD-ul se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică pe care am vrea să o evităm.

Eu am văzut declaraţia, în schimb, a domnului preşedinte Nicuşor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie să fie aşezate şi discutate. Asta nu înseamnă că fiecare partid să îşi aibă candidatul său, dar să nu oferim această zonă sau această politică care ar duce la izolarea PSD-ului, pentru că şi atunci PSD-ul este obligat să ia decizii şi nu ne dorim acest lucru”, a spus Grindeanu, potrivit News.ro.

Despre termenul pentru organizarea alegerilor în Capitală, Sorin Grindeanu a arătat că „contează lucrurile pentru bucureşteni, nu ce vrea Cătălin Drulă şi ce vrea USR-ul”.

„Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti de această dată bine aşezat, contează să se întâmple lucruri pentru bucureşteni.

Mai important, dacă e Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalţi, nu e nimic opţional. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un proiect şi un program aşezat pentru bucureşteni”, a explicat Grindeanu.

Anterior, vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să aibă loc anul acesta și respinge ideea unei eventuale amânări. Acesta subliniază că scrutinul trebuie să fie previzibil și organizat cât mai curând.

„De ce s-ar amâna? Într-o democrație liberală cu stat de drept, alegerile trebuie să fie predictibile, iar dacă legea spune că trebuie să le faci într-un interval de timp, atunci trebuie să fie predictibilă. Și atunci trebuie să respecți legea, altfel intervine arbitrariul și ești în afara unei democrații liberale și a unui stat de drept.

Astfel încât eu cred că domnul Grindeanu, de exemplu, îl aduc în discuție ca președintele unui partid dintr-o democrație liberală, va fi primul care să ceară să se respecte legea. Căci nu-mi imaginez că domnul Grindeanu nu ar respecta legea. Mă aștept ca la următoarea coaliție, de exemplu, să zică da, noi trebuie să ieșim în fața românilor, și a bucureștenilor în mod special, și să respectăm legea. La asta mă aștept”, a declarat primarul liberal al Sectorului 6.