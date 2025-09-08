Cătălin Drulă, provocare pentru Sorin Grindeanu. Mesajul liderului USR despre alegerile de la Primăria Capitalei

Deputatul USR Cătălin Drulă îl invită pe Sorin Grindeanu la o plimbare prin Bucureşti, să afle şi acesta părerea bucureştenilor despre alegeri, el arătând că lui îi spun bucureştenii un lucru, că vor alegeri cât mai repede, pentru că aşa e normal într-o democraţie.

”Îl invit pe domnul Grindeanu la o plimbare prin Bucureşti. Să afle şi el părerea bucureştenilor despre alegeri. Eu am vorbit cu zeci de oameni pe stradă, în parcuri, chiar şi aici, pe Facebook. Mie îmi spun bucureştenii un lucru: vor alegeri cât mai repede. Vor să îşi aleagă primarul. Pentru că aşa e normal într-o democraţie”, transmite Cătălin Drulă pe Facebook, după ce liderul interimar al PSD a declarat, despre organizarea alegerilor în termenul legal, că ceea ce contează este ca bucureştenii să un proiect şi că ”nu contează ce vor Drulă şi USR”, scrie News.

Drulă îi răspunde liderului interimar al PSD: ”Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureştenilor. Dreptul lor democratic, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare. Bucureştiul are nevoie de un primar ales de oameni care să facă ordine în trafic şi în administraţie, să ducă oraşul mai departe. Acceptaţi provocarea? Vă scot în Bucureşti pentru a afla părerea oamenilor?”, spune Drulă, care îşi doreşte o candidatură din partea USR la Primăria Capitalei.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, o politică pe care doresc să o evite.

Despre data alegerilor şi organizarea lor în termenul prevăzut de lege, aşa cum cer cei de la USR, Grindeanu a spus că contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vrea Drulă şi USR.