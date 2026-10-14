 Radu Miruță vrea un comandament militar comun al NATO la Marea Neagră. „România este pregătită să preia conducerea din 2028” | adevarul.ro
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Radu Miruță vrea un comandament militar comun al NATO la Marea Neagră. „România este pregătită să preia conducerea din 2028”

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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis miercuri, 14 octombrie, că i-a propus omologului său bulgar, Dimitar Stoyanov, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, privind înființarea unui comandament militar comun la Marea Neagră.

Radu Miruță
Radu Miruță Foto: Inquam photos/Mălina Norocea

„Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem pași.

I-am propus ministrului Apărării din Bulgaria, cu care am avut o discuție telefonică după incidentele din Marea Neagră, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să susținem poziția celor două țări privind înființarea unui astfel de comandament, cu rotație intre toate țările riverane atât în ceea ce privește locația, cât și conducerea acestuia”, a spus Miruță.

Ministrul a spus că România este pregătită să preia conducerea comandamentului și să găzduiască structura pe litoralul românesc al Mării Negre începând din 2028.

„Până atunci, acceptăm ca acesta să își desfășoare activitatea pe litoralul turcesc al Mării Negre, cu participarea ofițerilor români și bulgari.

Incidentele din Marea Neagră - drone, nave scufundate și mine marine - ne obligă să acționăm, nu să așteptăm. România este determinată să își protejeze interesele de securitate și economice în Marea Neagră, cu respectarea deplină a dreptului internațional.

Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene au generat riscuri colaterale de securitate pentru autoritățile și populațiile țărilor noastre și par să urmărească testarea capacității de reacție la nivel național și aliat. Evoluțiile recente confirmă că incidentele cu drone în spațiul aerian și în domeniul maritim nu mai pot fi tratate ca probleme naționale izolate.”

Anterior, președintele Nicușor Dan a discutat cu omologul său bulgar, Iliana Iotova, declarând că cele două țări vor colabora îndeaproape pentru a susține adoptarea unor măsuri mai ferme de contracarare a dronelor în cadrul UE și NATO.

Pe 13 octombrie, două nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră. Unul dintre vase a fost avariat, iar celălalt s-a scufundat. De aceea, a fost convocată o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate de la Sofia.

Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță și transportați în portul Varna. Cinci marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru răni ușoare. La bord se aflau șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azeri.

Premierul bulgar Rumen Radev a calificat incidentele drept „absolut inacceptabile” și a anunțat că o va invita la discuții pe ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova.

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