Vineri, 22 August 2025
Conflict deschis între Salrom și ministrul Economiei. Radu Miruță este acuzat că „își arogă merite” privind exploatarea de la mina Baia de Fier

Publicat:

Reprezentanții Salrom îl contrazic pe ministrul Economiei și susțin că prelungirea licenței de exploatare a grafitului de la Baia de Fier nu este un merit politic, ci rezultatul a trei ani de muncă intensă depusă de echipa companiei împreună cu instituțiile de specialitate.  

Salrom iese la rampă cu acuzații la adresa ministrului Economiei / Sursa foto: Min. Economiei

Reacția dură a companiei vine după ce ministrul și-ar fi asumat meritul pentru exploatarea minei

Reprezentanții Societății Naționale a Sării – Salrom au reacționat printr-un comunicat de presă după ce în spațiul public au apărut declarații atribuite ministrului Economiei, prin care acesta și-ar fi revendicat meritele pentru obținerea prelungirii licenței de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. 

„Societatea Națională a Sării – Salrom dorește să aducă unele clarificări publice referitoare la recenta prelungire a licenței de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. Contrar informațiilor vehiculate în spațiul public, acest rezultat nu este un demers izolat sau de moment, ci rodul unui efort susținut depus în ultimii trei ani de către echipa SALROM, în colaborare cu direcții de specialitate din Ministerul Economiei, Dezvoltării, Antreprenoriatului și Turismului și Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRMPSG)” a transmis compania de stat. 

România deține una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa

Potrivit companiei, reluarea activității în perimetrul Baia de Fier are o valoare strategică, întrucât România deține una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, material considerat critic la nivelul Uniunii Europene pentru industriile viitorului: de la baterii pentru mașini electrice, până la semiconductori și aplicații aerospațiale.

„Grafitul este o materie primă critică rară, inclusă pe lista UE a materialelor esențiale pentru tranziția verde, fiind folosit în producția de baterii pentru vehicule electrice, industria energetică, aerospațială și în aplicații avansate precum semiconductorii și grafenul. România deține una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, iar Salrom devine astfel o companie strategică pentru economia românească în acest context.

Salrom are o tradiție îndelungată în exploatarea șisturilor grafitoase de la Baia de Fier, activitate desfășurată între anii 1979 și 2006. Expertiza acumulată în extracția și procesarea grafitului, împreună cu resursa umană calificată pe care Salrom o deține și în prezent, oferă companiei o bază solidă pentru reluarea activității în condiții moderne și sustenabile, în concordanță cu standardele europene” mai arată compania.

Cum s-a obținut până la urmă licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier

Salrom subliniază că succesul obținerii prelungirii licenței pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier nu a fost un demers simplu, ci rezultatul unei munci complexe și de durată.

„Obținerea prelungirii licenței a implicat sute de ore de muncă, documentație tehnică riguroasă, avizări succesive și dialog constant cu autoritățile implicate. Echipa Salrom a fost și rămâne motorul acestui proiect, asumându-și responsabilitatea de a relansa extracția unei resurse esențiale pentru industriile viitorului.

De asemenea, Salrom a inițiat discuții avansate cu potențiali finanțatori, de pe piața internă și internațională, pentru identificarea celor mai bune soluții de finanțare, încă din luna martie 2025, când proiectul a fost declarat ca fiind de interes strategic la nivelul Uniunii Europene” au mai precizat reprezentanții companiei Salrom.

Mesajul companiei Salrom îl vizează pe minstrul Economiei, Radu Miruță

Reprezentanții Salrom au ținut să precizeze, în finalul comunicatului, că adevărații artizani ai succesului sunt chiar ei.

„Regretăm că în spațiul public au apărut afirmații care atribuie merite unor persoane ce nu au participat în mod concret la acest proces. Considerăm că efortul real al profesioniștilor care, cu discreție și responsabilitate, lucrează pentru proiecte strategice vitale pentru dezvoltarea României trebuie recunoscut și apreciat ca atare.

Salrom își reafirmă angajamentul pentru valorificarea durabilă a resurselor minerale naționale, în interesul statului român și al dezvoltării economice pe termen lung” își încheie compania comunicatul. 

Economie

