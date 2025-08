Ministerul Economiei a recuperat clădirea „fantomă” exploatată ilegal timp de aproape două decenii

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat vineri, 1 august, că o clădire de birouri aflată pe Șoseaua Olteniței din București revine oficial în patrimoniul statului român, „după aproape două decenii în care a fost exploatată ilegal”.

„O clădire de birouri cu o suprafaţă de 1.500 mp revine oficial în patrimoniul statului român, după aproape două decenii în care a fost exploatată ilegal”, a transmis, vineri, USR, într-un comunicat de presă.

„De 18 ani, clădirea statului român din Bucureşti era intenţionat lăsată a nimănui, pentru ca şmecherii să încaseze ilegal chiria în numele guvernului. 18 ani, zeci de mii de euro constant.

De astăzi, la numai o săptămână după ce am găsit această situaţie revoltătoare, clădirea de 1.500 mp de birouri din Olteniţei are «certificat de naştere». Am intabulat-o… în cartea funciară scrie de acum clar Statul Român – Ministerul Economiei”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Potrivit informaţiilor transmise de USR, în paralel, a fost demarată şi procedura de evacuare accelerată a ocupanţilor, pentru a asigura reintrarea efectivă în posesia clădirii.

„Între timp, am înregistrat la instanţă procedura de evacuare accelerată – nu prefăcătorii că îi rugăm să plece, iar dacă nu vor, le dăm premiu lăsându-i liniştiţi alţi ani să ia chirie în locul statului român”, a subliniat ministrul.

Cum a descoperit ministrul clădirea „fantomă”

Pe 22 iulie, ministrul a explicat la Antena 3 CNN cum a descoperit clădirea „fantomă” care era închiriată ilegal de 18 ani.

Clădirea aparține Ministerului Economiei și era închiriată ilegal de către un așa-zis „incubator de afaceri”. În 2005, clădirea a fost transferată de la Ministerul Muncii, iar ministerul nu a încasat niciun leu în ultimii 18 ani din chirii.

„A venit o solicitare să fiu de acord să se închirieze niște spații comerciale de birouri de pe piață. Eu am refuzat asta și am cerut să mi se aducă o dovadă că într-adevăr Ministerul nu mai are disponibile astfel de lucruri. Nu au mai venit cu dovada și eu am rămas în cap cu ideea că oamenii ăia poate totuși au o problemă și nu am unde să-i duc. Și mi-a apărut în față, așa cum îmi apar mii de hârtii în fiecare zi, o adresă de pe Șoseaua Olteniței 225, despre care eu nu știam că avem un spațiu acolo.

Și având în cap ideea de a-i rezolva pe acei oameni, de a-i duce undeva, am început să întreb, «uite am văzut o adresă nouă, ce e acolo?». Brusc liniște de mormânt în toate direcțiile din Minister. Am chemat directorii la mine, ce e cu asta, nu știu, nu mă întrebați. Le-am zis că nu ies din birou până nu zic. Și oamenii au început să vorbească că e o clădire acolo, «cum o clădire, birou», nu, domnule ministru, trei etaje, 55 de birouri, 1500 de metri pătrați”, a povestit Radu Miruță, cum a aflat de clădirea respectivă.