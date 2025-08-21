search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
Ministrul Economiei anunță „măsuri ferme” după neregulile grave din companiile de stat: „Știu că ustură”. Cine preia falimentara Romaero

Publicat:

Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat măsurile concrete pe care le-a luat după ce a descoperit nereguli grave în procedurile de selecție a conducerilor a șase companii de stat și a precizat că că a trimis Secretariatului General al Guvernului o serie de propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legal în baza căruia se fac aceste selecții, astfel încât abuzuri precum cele constatate acum să nu se mai poată repeta.

Radu Miruță spune că trebuie modificat „curajos” cadrul legal actual. FOTO Facebook
După ce Corpul de control al ministrului a verificat șase companii de stat – IOR SA, IAR SA, Avioane Craiova, Șantierul Naval 2 Mai SA, Iprochim SA și Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” SA, s-a constatat că toate procedurile de selecție a membrilor consiliilor de administrație au fost viciate.

„Au fost viciate printr-o procedură construită timp de 8 ani de zile, prin care angajați ai Ministerului și-au arătat competența doar în interes personal, timp în care au fost călcate în picioare interesele acestor companii de stat. Am descoperit ordine ilegale, numiri și acte administrative făcute în mod intenționat în baza unor legi expirate, tocmai pentru a implanta niște oameni și a sări eventuale piedici”, a declarat Radu Miruță.

„Aceasta este doar faza întâi. Nu ne oprim aici, știu că ustură”

Două persoane din conducerea Direcției Administrarea Participațiilor Statului vor fi cercetate disciplinar pentru neregulile constatate până în acest moment de Corpul de control al ministrului.  În plus, în condițiile în care au fost descoperite nereguli la toate companiile de stat verificate, iar problemele au o dimensiune penală, ministrul a dispus extinderea controlului la toate companiile de stat din subordinea Ministerului Economiei. La finalizarea acestuia, Parchetul General va fi sesizat atât cu faptele penale descoperite în prima fază a controlului, cât și cu eventualele noi fapte constatate.

„E important de menționat că aceasta este doar faza întâi. Nu ne oprim aici, știu că ustură, știu că mulți se întreabă cine i-a numit, cine e responsabilul politic de atunci. Nu mă interesează. Pe tura mea, însă, astfel de lucruri nu sunt tolerate în Ministerul Economiei, nu sunt acceptate. Nu mă uit în spate, mă uit la ce putem face în continuare”, a adăugat Radu Miruță.

Ministrul USR al Economiei spune că, pentru a nu se mai repeta nereguli precum cele descoperite, trebuie modificat „curajos” cadrul legal actual.

„Am văzut că SGG a pus în transparență o propunere de modificare a OUG 109/2011. Vă spun, foarte asumat, sunt praf în ochi propunerile de acolo, forma avansată nu rezolvă problemele. Așadar, am trimis SGG propunerile Ministerului Economiei de amendare a OUG 109/2011. E vorba despre extinderea criteriilor de performanță, introducerea unei evaluări o dată la șase luni, dar și de reducerea numărului membrilor consiliilor de administrație și pentru companiile în care s-au încheiat numirile, pentru că propunerea SGG vizează doar numirile care urmează. Dar, ce urmează e puțin, multul s-a făcut până acum”, a precizat Radu Miruță.

O altă propunere avansată de Ministerul Economiei presupune ca pentru companiile strategice, așa cum sunt ele definite în lege, evaluarea conducerilor să fie făcută de o comisie independentă, numită de premier:

„Evaluarea efectuată de comisie ar urma să fie transmisă comisiilor de specialitate din Parlament, astfel încât să existe o dezbatere reală”.

Ministrul Economiei a propus și clarificarea procedurii de anulare a selecțiilor în cazul în care sunt observate vicii.

Radu Miruță a subliniat, totodată, deschiderea Ministerului Economiei către profesioniștii din România. În acest sens, pe home page-ul Ministerului a fost afișat un buton cu ajutorul căruia să-și poată încărca CV persoanele care vor să se înscrie în procedurile de selecție pentru conducerile companiilor de stat sau pentru funcțiile de administrator special al companiilor aflate în insolvență.

„Știu că nu există încredere, că oamenii au mai participat la selecții și au fost umiliți. Mă voi ocupa personal, pe lângă alte probleme, să existe corectitudine de acum înainte. Pentru ca România să poată avansa, oamenii buni trebuie să facă un pas în față, iar politicul trebuie să le garanteze că nu le diminuează calitatea prin combinații politice”, a subliniat Radu Miruță.

Cătălin Prunariu va prelua Romaero ca administrator special

Ministrul Economiei a dat exemplul  Romaero, care va fi preluat de Cătălin Prunariu, ca administrator special. Compania este în faliment, dar are șanse să fie salvată dacă este condusă de o persoană competentă, care urmărește interesele statului român și nu vrea să o îngroape cu bună știință.

 Radu Miruță a precizat că a dispus să fie creat un mecanism și o adresă de e-mail (avertizari@economie.gov.ro) la care cei care vor să sesizeze nereguli din Ministerul Economiei o pot face. Neregulile vor fi analizate de Corpul de control al ministrului și, în funcție de situație, vor fi declanșate verificările necesare.

