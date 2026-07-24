Grindeanu respinge legea salarizării și anunță acțiuni în instanță contra lui Bolojan: „PSD nu va vota austeritate”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a avertizat vineri, 24 iulie, pe premierul Ilie Bolojan că social-democrații nu vor vota „niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii”, susținând că un astfel de act normativ ar distruge atât sistemul de sănătate, cât și pe cel de educație.

„Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum”, a afirmat acesta într-o postare pe Facebook.

Grindeanu spune că PSD nu va accepta plafonarea sporurilor la 20%, întrucât „lovește direct în inima sistemului medical, adică exact pe cei care salvează vieți în cele mai grele condiții.”

„Nu putem concepe ca un medic specialist din ATI sau Urgențe să piardă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună, prin tăierea sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase și restrângerea plății gărzilor.

Nu putem permite ca o asistentă medicală, care lucrează în ture de noapte până la epuizare, să piardă între 1.500 și 2.000 de lei la salariu”, explică acesta.

Grindeanu susține că un profesor debutant nu ar trebui să aibă un salariu net de doar 4.557 de lei, iar unul aflat la finalul carierei, cu gradul didactic I și aproape 40 de ani de experiență, să fie plafonat la aproximativ 7.100 de lei net.

„Nu vom vota un proiect care face să dispară indemnizația pentru titlul de doctor, indemnizația de dirigenție sau sporul de suprasolicitare neuropsihică!

Și nu vom accepta nici mecanismul perfid prin care orice «mărire» viitoare se va scădea dintr-o diferență tranzitorie. Fiindcă asta înseamnă că salariile profesorilor vor fi înghețate pe termen nedeterminat!”

„Cer actualului Guvern demis să trimită toate aceste proiecte legate de PNRR la Parlament”

Grindeanu a susținut că PSD a majorat în anii trecuți salariile din sănătate și educație pentru a opri exodul specialiștilor și a avertizat că partidul nu va accepta măsuri care afectează aceste sisteme. Totodată, liderul social-democrat a anunțat că juriștii PSD analizează legalitatea deciziilor adoptate de Guvern în ultimele două ședințe

„Juriștii PSD analizează în acest weekend dacă deciziile luate în ultimele două ședințe de Guvern exced competențele legale limitate ale Cabinetului demis. Dacă vom constata că Bolojan și echipa sa au încălcat legea, depunem imediat sesizări penale sau în instanțele de contencios-administrativ!

Pentru ca am văzut că sunt decizii luate la Palatul Victoria inclusiv pe subiecte importante legate de PNRR, care sunt astfel vulnerabilizate, cer actualului Guvern demis să trimită toate aceste proiecte legate de PNRR la Parlament. Dacă tot avem sesiune extraordinară, cred că este firesc ca toate asemenea proiecte de care depind miliarde de euro să fie aprobate în procedura parlamentară, pentru a fi siguri că îndeplinim jaloanele și încasăm banii cuveniți României!”

Curtea de Apel București a suspendat efectele din proiectul Legii salarizării, la cererea Sanitas. Judecătorii au admis ordonanța președințială și au blocat traseul legislativ al actului normativ publicat pe 17 iulie.

Federația Sanitas a salutat decizia instanței într-o postare pe Facebook, subliniind că aceasta le oferă dreptul de a participa la dialogul social și de a formula soluții pertinente pentru problemele sistemului de sănătate. Sindicaliștii au precizat că proiectul nu mai poate urma procedurile parlamentare, deoarece instanța a constatat o vădită aparență de nelegalitate.

Reforma salarizării din sectorul public, asumată prin PNRR, prevede plafonarea sporurilor și includerea acestora în salariile de bază.

Deși autoritățile și Comisia Europeană susțin că măsura aliniază România la practicile din alte state membre, aceasta a stârnit controverse din cauza riscului de reducere a veniturilor unor angajați din sectorul public.