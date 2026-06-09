PSD analizează o sesizare la CCR după expirarea interimatelor miniștrilor din Executivul Bolojan. Ce șanse are Guvernul Tomac să primească votul social democraților SURSE

Conducerea PSD analizează marți posibilitatea unei sesizări la Curtea Constituțională a României privind situația guvernului după expirarea termenului de 45 de zile pentru miniștrii interimari, au declarat surse.

Potrivit acelorași surse, în partid există opinia că actuala situație trebuie clarificată din punct de vedere constituțional, iar o decizie privind o eventuală sesizare ar urma să fie luată în cursul zilei.

Discuția are loc în contextul în care termenul de 45 de zile prevăzut de Constituție pentru exercitarea interimatului în cazul miniștrilor urmează să expire. Constituția prevede că un ministru poate exercita interimatul pentru cel mult 45 de zile.

Surse din PSD susțin că partidul este împărțit și în privința votului pentru guvernul propus de Eugen Tomac, șansele fiind apreciate în prezent la 50%.

Aceleași surse afirmă că majoritatea propunerilor de miniștri au fost primite favorabil în interiorul PSD. Singura excepție ar fi fost numele lui Sorin Costreie, despre care mai mulți lideri social-democrați au spus că nu îl cunosc suficient.

Pe de altă parte, PSD critică în continuare unele dintre proiectele de reformă administrativă promovate de premierul Ilie Bolojan. Potrivit surselor citate, în partid există opinia că eficientizarea administrației ar trebui să se facă prin comasarea unor localități și structuri administrative, nu prin concedieri de personal.

Poziția PSD față de guvernul Tomac rămâne însă condiționată de programul de guvernare și de forma finală a echipei ministeriale. După consultările de luni cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații sunt de acord cu apelurile la responsabilitate lansate de Tomac, dar nu susțin continuarea politicilor promovate de fostul executiv.

„Suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția, vom putea discuta. Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar Bolojan, PSD nu poate fi parte din acest proiect”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că partidul va lua o decizie privind votul de învestitură doar după prezentarea programului de guvernare și a listei complete a miniștrilor. În același timp, Eugen Tomac a susținut că a găsit „deschidere” din partea PSD pentru principalele obiective ale viitorului executiv și a dat asigurări că nu intenționează să crească taxele și impozitele.

„Nu vom mări taxe, nu vom introduce noi impozite. Guvernul pe care îl propun va fi extrem de prudent și atent, astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri”, a declarat premierul desemnat.