Grindeanu lasă deschisă posibilitatea susținerii Guvernului Tomac, dar pune condiții: fără „modelul falimentar Bolojan”

La ieșirea de la consultările cu Eugen Tomac, Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații sunt de acord cu apelurile la responsabilitate făcute de premierul desemnat, însă nu susțin continuarea politicilor promovate de fostul executiv.

„Suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția, vom putea discuta. Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar Bolojan, PSD nu poate fi parte din acest proiect. De aceea am schimbat guvernul Bolojan, fiindcă a guvernat prost, fiindcă a guvernat, din punct de vedere economic, prost și ne-a dus în situația în care suntem acum”, a declarat liderul PSD.

Potrivit lui Grindeanu, PSD-ul a „picat într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut”. Liderul PSD descrie capcana ca cea a „austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe”.

Potrivit lui Grindeanu, discuțiile cu Tomac s-au concentrat în principal pe măsurile economice și sociale care ar urma să fie incluse în programul de guvernare.

Social-democrații susțin menținerea actualului nivel al taxelor, măsuri de sprijin pentru firmele românești, protecția persoanelor cu venituri mici și medii, precum și corectarea măsurilor privind CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veterani și persoanele cu dizabilități.

De asemenea, PSD solicită reducerea TVA pentru alimentele de bază și medicamente și susține că viitoarele politici economice trebuie să sprijine companiile românești, fără a favoriza multinaționalele.

PSD va decide după prezentarea programului de guvernare

Grindeanu a precizat că partidul nu va lua o decizie privind votul de învestitură până când nu va vedea programul de guvernare și echipa propusă de Eugen Tomac.

„Ne așteptăm ca în zilele viitoare să se vină concret cu programul de guvernare și cu echipa, iar noi vom convoca un for mai larg al partidului pentru a lua o decizie”, a spus liderul PSD.

Acesta a adăugat că discuția cu premierul desemnat a fost una „aplicată pe priorități și obiective” și că social-democrații așteaptă să vadă dacă propunerile lor se vor regăsi în forma finală a programului.

Replica la ideea unui guvern fără oameni de partid

Întrebat despre intenția lui Eugen Tomac de a forma un cabinet fără membri ai partidelor parlamentare în funcții ministeriale, Grindeanu a afirmat că PSD a făcut deja un pas în această direcție după ieșirea de la guvernare.

Liderul social-democrat a susținut că PSD nu mai are prefecți, subprefecți sau secretari de stat cu funcții politice, deoarece aceștia și-au dat demisia în urmă cu peste o lună.

În același timp, el a acuzat PNL și USR de „ipocrizie”, susținând că cele două partide vorbesc despre opoziție, dar își păstrează reprezentanții în administrație.

„PSD nu are azi niciun prefect, subprefect, secretar de stat. Toți și-au dat demisia. Pe noi ne interesează să se guverneze pentru oameni. Este ipocrizie să spui că vrei în opoziție, dar să îți păstrezi toate funcțiile în stat. Dacă vor în opoziție, să-și dea demisia: și prefecții, și subprefecții, și secretarii de stat, și subsecretarii de stat de la PNL. Restul este ipocrizie”, a declarat el”, a afirmat Grindeanu.

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De ce nu și-a asumat PSD formarea guvernului

Întrebat de ce PSD nu a încercat să formeze propriul guvern, Grindeanu a spus că partidul și-a exprimat disponibilitatea de a prelua această responsabilitate în fața președintelui, însă nu există în prezent o majoritate parlamentară clară.

„La Cotroceni am spus că suntem gata să ne asumăm acest rol. Domnia sa (n.r. președintele) a întrebat dacă există o majoritate clară formată din partidele pro-europene. Cum PSD nu poate să prezinte o majoritate clară, nici ceilalți nu pot”, a declarat liderul PSD.

Potrivit acestuia, social-democrații nu au refuzat ideea formării unui executiv, însă nu au putut demonstra existența unei majorități stabile care să susțină un astfel de proiect.

Ce a spus Tomac după întâlnire

La rândul său, Eugen Tomac a declarat că a găsit „deschidere” din partea PSD în privința principalelor obiective pe care și le propune viitorul guvern.

Premierul desemnat a afirmat că prioritățile discutate au vizat implementarea reformelor, aderarea României la OECD, atragerea fondurilor din PNRR, menținerea țintei de deficit și accelerarea digitalizării administrației.

Tomac a dat asigurări că nu intenționează să crească taxele și impozitele.

„Nu vom mări taxe, nu vom introduce noi impozite. Guvernul pe care îl propun va fi extrem de prudent și atent, astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri”, a declarat acesta.

Consultările continuă

Întâlnirea cu PSD a fost a treia rundă de consultări purtată marți de Eugen Tomac, după discuțiile cu PNL și USR.

Premierul desemnat a anunțat că miercuri va continua negocierile cu UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari neafiliați și alte grupuri parlamentare, în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea guvernului tehnocrat pe care intenționează să îl propună Parlamentului.