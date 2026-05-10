Guvernul cu „mandat scurt”, o soluție de etapă. „Trebuie găsită o formulă stabilă de guvernare până în 2028”

Soluția propusă de Kelemen Hunor, în plină criză politică, ar putea deveni o variantă de compromis pentru depășirea tensiunilor dintre partidele fostei coaliții de guvernare. Liderul UDMR a declarat, în aceste zile că, în lipsa unei formule rapide pentru o majoritate stabilă, România ar putea avansa „pas cu pas”.

În acest context, ideea unui guvern cu „mandat scurt” poate funcționa ca o soluție de avarie pentru depășirea blocajului politic, însă doar temporar, până la construirea unei formule de guvernare stabile și credibile, capabile să asigure continuitatea până în 2028.

Kelemen Hunor, președinte UDMR. Foto: Facebook/UDMR
Adevărul a discutat cu analistul politic George Rîpă despre posibilitatea unui asemenea scenariu. În lipsa unei majorități clare, un guvern de tranziție sau un executiv minoritar ar putea funcționa temporar pentru gestionarea urgențelor imediate și pentru evitarea alegerilor anticipate.

„Pentru o perioadă scurtă de timp putem funcționa cu un guvern cu mandat limitat. Acesta poate fi chiar guvernul condus de Bolojan. Nu văd cum ar putea trece un nou guvern prin Parlament fără ca PNL sau PSD să facă concesii majore de imagine. La PNL lucrurile par clare, partidul merge alături de Bolojan. Dinspre PSD, în schimb, pot apărea surprize. Este evident că strategia construită de Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu s-a dovedit un eșec. PSD a scăzut în sondaje, iar acest lucru îi poate face să evite cu orice preț alegerile anticipate. Teama confruntării cu electoratul i-ar putea determina chiar să voteze un astfel de guvern”, a declarat George Rîpă.

La rândul său, Kelemen Hunor susține că, pe termen lung, România are nevoie de un executiv sprijinit de o majoritate parlamentară solidă, capabil să gestioneze simultan criza politică, presiunile bugetare și reformele asumate.

„Deși, în mod normal, un guvern minoritar nu reprezintă o soluție stabilă, în contextul actual poate fi acceptat. Totuși, putem susține doar un guvern minoritar care nu depinde de AUR sau SOS. Nu știm dacă o astfel de formulă poate rezista până în 2028, dar dacă nu găsim rapid o soluție de durată, va trebui să mergem pas cu pas. Pentru noi este clar că acolo unde este prezent AUR, noi nu putem fi. Este în interesul comunității maghiare din Transilvania ca extremismul să fie ținut departe de guvernare”, a declarat liderul UDMR.

Un guvern limitat nu reprezintă o soluție durabilă

Totuși, reformele economice și administrative nu pot fi aplicate eficient fără o majoritate parlamentară solidă. În lipsa unui sprijin politic clar, orice măsură importantă riscă să fie blocată, modificată sau abandonată înainte de a produce efecte. Un alt risc major este pierderea credibilității externe a României. Un cabinet perceput drept temporar și vulnerabil ar avea o marjă redusă de negociere și ar inspira mai puțină încredere în privința respectării angajamentelor asumate față de partenerii europeni și internaționali.

Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”

Partidele sunt permanent cu ochii pe sondaje și cu gândul la următoarele alegeri. Acesta este unul dintre motivele pentru care, în România, vedem atât de rar guvernări coerente, capabile să ducă politici constante pe durata unui mandat complet. De aceea, nu cred că soluția este un guvern cu mandat scurt, ci găsirea unei formule cât mai stabile până în 2028. Alternativa ar fi alegerile anticipate.

Un guvern fără o susținere clară în Parlament ar crea probleme serioase. S-ar putea forma majorități conjuncturale care să destabilizeze politica fiscală, să crească cheltuielile publice și să complice și mai mult gestionarea deficitului. În același timp, capacitatea de negociere externă a Guvernului ar fi puternic afectată. Partenerii americani sau europeni vor ezita să trateze decizii strategice cu miniștri despre care știu, de la început, că au un mandat limitat și că nu au garanția politică necesară pentru a pune în aplicare ceea ce negociază sau semnează”, explică analistul.

Ilie Bolojan, premierul României. Foto: gov.ro
„Singura noutate trebuie să fie rapiditatea cu care facem reforme”

În acest context, ideea centrală este că un guvern cu „mandat scurt” poate oferi doar un răgaz pentru depășirea impasului politic, însă nu ar trebui să devină obiectivul principal al negocierilor.

„Prioritățile guvernării rămân, în linii mari, cele asumate prin programul de guvernare de anul trecut. Diferența trebuie să o facă ritmul în care sunt implementate reformele. Însă aceste reforme nu pot fi realizate fără un Guvern care beneficiază de o susținere clară în Parlament. Evitarea alegerilor anticipate pare să fie, în acest moment, o prioritate mai ales pentru PSD. Pentru electorat, o nouă rundă de alegeri nu ar produce neapărat nici entuziasm, nici nemulțumire. În ceea ce privește responsabilitatea pentru actuala criză, este evident că social-democrații au o parte importantă din vină. Tocmai de aceea se tem de anticipate, pentru că știu că ar putea fi sancționați electoral”, spune analistul.

Miza reală este, în acest moment, identificarea unei formule de guvernare stabile, construită în jurul partidelor pro-europene, care să asigure continuitatea reformelor și să ofere României predictibilitate politică și economică până la următoarele alegeri, din 2028.

„Un guvern fără o majoritate parlamentară clară sau un executiv tehnocrat ar avea șanse minime să implementeze reforme reale. Ar depinde permanent de majorități conjuncturale, iar parlamentarii ar putea susține fără ezitare măsuri populiste, lăsând apoi Guvernul să gestioneze consecințele. Inclusiv utilizarea ordonanțelor de urgență devine eficientă doar atunci când există o susținere parlamentară solidă”, concluzionează analistul.

