Primul ministru Ilie Bolojan vorbește de reduceri de personal în administrația locală

Premierul a vorbit la Antena 3 CNN despre al doilea pachet al măsurilor adoptate de Guvern.

Premierul Bolojan a spus la Antena 3 CNN că este foarte posibil să existe reduceri de personal, pentru că în multe locuri personalul e supradimensionat.

”Pe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, este foarte probabil să avem reduceri de personal. Și am mai explicat asta atunci când numărul de angajați într-o instituție este calculat în mod corect, când fiecare are o normă standard. Când se fac reducerile de personal, șansa să se facă în mod corect este foarte mare.

De ce? Pentru că, chiar dacă, să spunem, cel care organizează concursul, directorul și personalul adiacent acestuia ar vrea sau ar putea să facă, să spunem, un concurs care este incorect. E cu atât mai mare presiunea, pentru că acolo cetățeanul identifică exact vinovatul, adică primarul în primul rând, sau președintele de consiliu județean. La nivel central, răspunderea este disipată și acolo riscul să se întâmple astfel de lucruri este mai mare, pentru că nu există un responsabil pe care să-l sesizeze exact cetățeanul. Dar dacă o primărie, atunci când se fac reduceri și nu se fac în mod corect, oamenii se cunosc între ei.

Nu sunt mii de oameni, sunt poate sute de oameni la nivelul unei primării mari, la nivelul unei primării mici sunt zeci de oameni. Și atunci reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii pe care ei le văd sau pentru investiții pe care le folosesc”, a spus premierul Ilie Bolojan.

”Este nevoie de mai mulți bani pentru serviciile medicale”

Premierul Bolojan a vorbit și despre ce se va întâmpla în sănătate, în zona de servicii medicale.

„Pe componenta de Sănătate, din nou, o problemă importantă pe care o avem este faptul că, deși bugetul pe sănătate a crescut foarte mult în acești ani, am ajuns la 77 de miliarde de lei anul acesta, ceea ce înseamnă cam 16% din totalul veniturilor curente ale statului. Nu s-a văzut o îmbunătățire a calității. Asta înseamnă că banii nu sunt folosiți corespunzător, cu toate că avem sume imense de bani. Avem spitale care practic au o cotă foarte importantă din cheltuieli consumată pe partea de salarii. Când un spital cheltuie 80-85% din totalul cheltuielilor cu salariile și rămân foarte puțin ca să facă într-adevăr servicii de sănătate pentru medicamente, pentru aparatură, pentru curățenie, pentru analize, pentru tot ceea ce înseamnă servicii spitalicești și practic, calitatea serviciilor pe care le oferă aceste spitale este foarte scăzută.

Și aici intervenim în așa fel încât banii către spitale să se direcționeze, în principal pe baza serviciilor pe care le oferă, în așa fel încât să legăm sumele care sunt virate de la Casa de Sănătate, de serviciile pe care le prestează pentru oameni. De asemenea, avem probleme destul de mari și pe componenta de medicamente, pentru că România, cu toate că are din nou sume pentru medicamente destul de mari, care au crescut în ultimii 10-15 ani. Anul acesta, deși aveam prognozată 25 de miliarde de lei cheltuieli pe partea de medicamente, nu am reușit să plătim toate medicamentele. Acumulăm arierate, deci necesarul este mult mai mare. Este o zonă, partea de sănătate, unde, din păcate, banii nu au fost estimați în mod corect, deci ne vor trebui mai mulți bani ca să asigurăm serviciile și pe partea de medicamente.

Una din măsurile care sunt adoptate este legată de încurajarea prescrierii de medicamente generice, care sunt de două, trei ori mai ieftine decât cele inovative, care sunt mult mai scumpe, iar cele generice, în cele mai multe cazuri, rezolvă aceleași probleme ca și cele inovative. Sigur, cu câteva excepții, unde nu există substitut pentru cele scumpe. Deci v-am dat două zone importante în care se lucrează în acest al doilea pachet”, a spus Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.