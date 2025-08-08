search
Vineri, 8 August 2025
Ilie Bolojan le-a dat ordin miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și interese, pentru transparență totală

Prim-ministrul Ilie Bolojan a cerut tuturor miniștrilor să transmită și să publice pe site-urile oficiale ale ministerelor declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, în cadrul unui apel pentru transparență și integritate în Guvern. 

Bolojan își dorește transparență totală în cabinetul pe care îl conduce / Sursa foto: gov.ro
Bolojan își dorește transparență totală în cabinetul pe care îl conduce / Sursa foto: gov.ro

Șeful Executivului vrea transparență totală cu privire la averea miniștrilor

Premierul Ilie Bolojan a dat un semnal clar pentru transparență în Guvern. Șeful Guvernului le-a transmis miniștrilor că trebuie să-și facă publice declarațiile de avere și de interese, atât pe site-ul Guvernului, cât și pe paginile ministerelor pe care le conduc.  

Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României. De asemenea, premierul face apel către membrii cabinetului să publice aceste documente și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective.

Această solicitare a premierului vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparență și integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament.

Curtea Constituțională a decis ca declarațiile de avere să nu mai fie publice

Deși, prin Decizia Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025 s-a constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viață intimă, familială și privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existența unei obligații morale și politice prevalează în exercitarea unei funcții publice.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice", consideră premierul.

Această inițiativă reiterează angajamentul Executivului de a consolida încrederea publicului în instituțiile statului și de a promova o administrație responsabilă, transmite Palatul Victoria. 

Motivarea CCR privind publicarea declarațiilor de avere. Judecătorii le consideră „intruzive în privința vieții private” 

