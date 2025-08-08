search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Bolojan amână decizia privind vila de protocol a lui Băsescu: vrea să discute personal cu fostul președinte

0
0
Publicat:

Proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială pentru fostul președinte Traian Băsescu a fost pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de vineri, 8 august.

Băsescu a cerut atribuirea unei locuinţe, în calitate de fost şef de stat. FOTO Mediafax
Băsescu a cerut atribuirea unei locuinţe, în calitate de fost şef de stat. FOTO Mediafax

Executivul a amânat însă decizia în cazul vilei de protocol pentru Traian Băsescu, pe motiv că că Ilie Bolojan ar vrea să discute personal cu fostul președinte, pe marginea acestui subiect, înainte de a lua o hotărâre, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) atribuirea unei locuinţe, în calitate de fost şef de stat.

„Hotărârea Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 5 februarie 2015, se modifică după cum urmează: 1 1.  Titlul va avea următorul cuprins: «Hotărârea Guvernului privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială»  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: «Art. 3 Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială a imobilului prevăzut la art. 2.» 3. La anexă titlul va avea următorul cuprins «Datele de identificare ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, având C.U.I. 2351555, care trece din domeniul privat în domeniul public al statului, cu destinaţia de reşedinţă oficială»”, mai scrie în proiectul de hotărâre.

Președinția a pus în aplicare prevederile Deciziei CCR

Administraţia Prezidenţială a pus în aplicare prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 319/01.07.2025 de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. 

„Domnul Traian Băsescu, fostul președinte al României, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor articolului 2, din Legea nr. 406/2001, privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare, urmare a deciziei Curții Constituționale a României”, se arată în documentul Administrației Prezidențiale.

Potrivit surselor, este vorba o vilă din zona Dorobanți. 

Prin aceeași adresă, Traian Băsescu a transmis că este îndreptățit la plata indemnizației lunare în cuantum de 75 la sută din indemnizația acordată președintelui României, aflat în exercițiu, începând cu data de 23.03.2022, dată la care Administrația Prezidențială a încetat plata indemnizației, potrivit Antena 3. 

Cu privire la cuantumul sumei, în acest moment nu poate fi comunicat în acest moment, având în vedere existența, pe rolul Curții de Apel București, a Dosarului nr. 4765/2/2022. 

Vineri, 8 august, a avut loc ședința de Guvern în care trebuia să se decidă cu privire la atribuirea unei vile de stat către fostul președinte Traian Băsescu.

Este vorba de „proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome <Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat> din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”, cu privire la care decizia a fost amânată

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
BANC | Bulă, Dunărea și Mississippi
gandul.ro
image
Lucrări pentru siguranța traficului în intersecțiile aglomerate din București. Unde se desfășoară reparațiile
mediafax.ro
image
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
A murit un jurnalist de legendă! Acesta s-a stins din viață la 68 de ani
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
romaniatv.net
image
A apărut lista românilor care vor fi dați afară! Decizie la Guvern
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, țepuit la bani de o turistă: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea o dau la Poliție!” Ce regulă strictă impune din 2026
click.ro
image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăcea piesa Așa beau oamenii buni” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
ion iliescu jpg
Personajul care devenise Ion Iliescu la un moment dat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?