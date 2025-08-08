Bolojan amână decizia privind vila de protocol a lui Băsescu: vrea să discute personal cu fostul președinte

Proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială pentru fostul președinte Traian Băsescu a fost pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de vineri, 8 august.

Executivul a amânat însă decizia în cazul vilei de protocol pentru Traian Băsescu, pe motiv că că Ilie Bolojan ar vrea să discute personal cu fostul președinte, pe marginea acestui subiect, înainte de a lua o hotărâre, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) atribuirea unei locuinţe, în calitate de fost şef de stat.

„Hotărârea Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 5 februarie 2015, se modifică după cum urmează: 1 1. Titlul va avea următorul cuprins: «Hotărârea Guvernului privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială» 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: «Art. 3 Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială a imobilului prevăzut la art. 2.» 3. La anexă titlul va avea următorul cuprins «Datele de identificare ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, având C.U.I. 2351555, care trece din domeniul privat în domeniul public al statului, cu destinaţia de reşedinţă oficială»”, mai scrie în proiectul de hotărâre.

Președinția a pus în aplicare prevederile Deciziei CCR

Administraţia Prezidenţială a pus în aplicare prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 319/01.07.2025 de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

„Domnul Traian Băsescu, fostul președinte al României, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor articolului 2, din Legea nr. 406/2001, privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare, urmare a deciziei Curții Constituționale a României”, se arată în documentul Administrației Prezidențiale.

Potrivit surselor, este vorba o vilă din zona Dorobanți.

Prin aceeași adresă, Traian Băsescu a transmis că este îndreptățit la plata indemnizației lunare în cuantum de 75 la sută din indemnizația acordată președintelui României, aflat în exercițiu, începând cu data de 23.03.2022, dată la care Administrația Prezidențială a încetat plata indemnizației, potrivit Antena 3.

Cu privire la cuantumul sumei, în acest moment nu poate fi comunicat în acest moment, având în vedere existența, pe rolul Curții de Apel București, a Dosarului nr. 4765/2/2022.

Vineri, 8 august, a avut loc ședința de Guvern în care trebuia să se decidă cu privire la atribuirea unei vile de stat către fostul președinte Traian Băsescu.

Este vorba de „proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome <Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat> din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”, cu privire la care decizia a fost amânată