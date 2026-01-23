Fostul primar din Roșiori, Brăila, a murit într-un incendiu izbucnit în locuinţa sa

Neculai Soceanu, fostului primar al comunei Roşiori din județul Brăila, a murit vineri, 23 ianuarie, într-un incendiu violent, izbucnit în cursul dimineții la casa sa din aceeași localitate

În dimineața zilei de 23 ianuarie 2026, la ora 04:40, pompierii de la Punctul de Lucru Dudești au intervenit de urgență cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Roșiori, potrivit ProBraila .

Apelul primit în dispecerat semnala și posibilitatea ca proprietarul, care locuia singur, să se afle în interior.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul casei, iar în una dintre încăperi pompierii au descoperit trupul neînsuflețit al proprietarului, un bărbat de 64 de ani.

Victima este Neculai Soceanu, fostul primar al comunei Roșiori, care a condus administrația locală timp de 19 ani, între 2004 și 2023.

Neculai Soceanu a câștigat primul mandat din partea Partidului Conservator, iar următoarele patru sub sigla PSD. Ultimul mandat s‑a încheiat înainte de termen din cauza unor probleme de sănătate, care au dus la depășirea perioadei maxime de concediu medical prevăzute de Codul Administrativ.

Cauză probabilă a incendiului: coșul de fum deteriorat

Incendiul a distrus aproximativ 60 de metri pătrați din acoperiș și bunurile din două camere și un hol.

Ancheta preliminară indică drept cauză probabilă coșul de fum deteriorat, care prezenta fisuri în zona podului.

Focul a fost observat târziu, ceea ce a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor. Intervenția pompierilor s‑a încheiat la ora 07:30, iar trupul victimei a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală.

Mesajul pompierilor: întreținerea coșurilor de fum salvează vieți

Reprezentanții ISU Brăila atrag atenția asupra importanței verificării periodice a instalațiilor de încălzire:

„Curățarea, verificarea și repararea periodică a coșului de fum nu doar că asigură o bună funcționare a sistemului de încălzire, dar care poate provoca incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon. Nu lăsați siguranța pe ultimul loc!”.

Amintim că un bărbat de aproximativ 30 de ani a fost găsit carbonizat, luni seara, în urma unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuinţe din municipiul Focşani.

O femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, frați, au murit carbonzați, în urmă cu o săptămână, după ce casa lor din localitatea Gura Văii, județul Bacău, a luat foc.