Prima reacție a lui Clotilde Armand după sentința dată în cazul ei: „Nu am fost condamnată”

Clotilde Armand (USR), fost primar al Sectorului 1, precizează miercuri, 2 septembrie, că instanţa nu a pronunţat o soluţie de condamnare în cazul ei, ci a constatat vinovăţia şi a stabilit o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia.

Clotilde Armand, fost primar Sectorul 1 Foto: Inquam Photos

Precizările fostului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, vin după ce instanţa a stabilit pe 31 august o pedeapsă de un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, într-un dosar în care ea este acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect cu fonduri europene, Clotilde Armand criticând, într-o postare pe Facebook, faptul că presa a scris că a fost „condamnată”.

„Aşa am fost condamnată într-o singură zi de o bună parte din presa din România. Problema este că instanţa nu a pronunţat o soluţie de condamnare. Iar acum, când jurişti independenţi explică public acest lucru, aproape nimeni nu îşi corectează titlul. (...) Presa m-a condamnat înainte să citească hotărârea. (...) Numai că există o problemă: nu am fost condamnată. Nu este interpretarea mea şi nu este o chichiţă prin care încerc să mă apăr. Au explicat-o public jurişti cu care, de altfel, nu împărtăşesc întotdeauna aceleaşi opinii. Avocatul Toni Neacşu sau recent judecătorul Cristi Danileţ spun foarte limpede despre titlurile apărute în presă: Clotilde Armand a fost condamnată. Nu este adevărat. Instanţa a constatat vinovăţia şi a stabilit o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării pedepsei. În limbaj juridic, stabilirea unei pedepse şi condamnarea nu sunt acelaşi lucru”, a spus ea.

Clotilde Armand a anunţat că va ataca hotărârea instanţei.

„Mai mult: hotărârea nu este definitivă. O atacăm în apel. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Nu mi s-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea. Nu există acum o interdicţie de a ocupa o funcţie publică. Şi totuşi, în câteva ore, o bună parte din presa din România mă transformase deja într-un condamnat penal. Aici nu mai discutăm despre simpatii politice. Discutăm despre o obligaţie elementară a presei: să informeze corect. Poţi să mă critici. Poţi să nu mă suporţi. Poţi să consideri că instanţa de fond are dreptate. Dar nu poţi schimba sensul unei hotărâri judecătoreşti doar pentru că titlul condamnată la închisoare aduce mai multe clickuri”, a transmis aceasta.

Ce spune avocatul Neacșu

Avocatul Toni Neacşu a susţinut, într-o postare pe Facebook, că amânarea aplicării pedepsei nu echivalează cu o condamnare.

„Nu e problema mea ipocrizia partidelor când e vorba despre aplicarea standardelor de integritate pe care le cer doar de la alţii, dar decenţa profesională mă obligă să spun că amânarea aplicării pedepsei nu echivalează cu o condamnare. Amânarea aplicării pedepsei este mai mult decât o simplă individualizare a executării pedepsei cu închisoarea. Pur şi simplu, chiar dacă se stabileşte că fapta penală există, judecătorul nu dispune condamnarea, ci stabileşte doar o pedeapsă virtuală, pe care o aplică (adică condamnă) doar dacă se încalcă condiţiile amânării. De altfel şi din minuta Judecătoriei Sectorului 1 se vede clar că instanţa stabileşte' o pedeapsă, pe care o amână, iar nu condamnă. A stabili o pedeapsă nu înseamnă, în jargonul dreptului penal, a condamna pe cineva la acea pedeapsă”, a explicat Toni Neacşu.

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De asemenea, mai spune el, potrivit legii, dispunerea soluţiei cu amânarea aplicării pedepsei nu duce la decăderi, interdicţii sau incapacităţi ca rezultat al infracţiunii săvârşite (art. 90 alin. 1 Cod penal) şi care este efectul specific al unei condamnări.

„Curtea Constituţională a decis recent (Decizia 905/2020) că e neconstituţională prevederea prin care în cazul militarilor amânarea aplicării pedepsei ar fi dus la trecerea în rezervă ca orice altă condamnare. De asemenea, în cazul funcţionarilor publici amânarea pedepsei nu duce la încetarea de drept a raportului de serviciu, nefiind o condamnare, persoana suspendată pe timpul cât e judecată revenind în activitate. Potrivit Statutului USR (art. 70 alin. 1), membrul USR condamnat în primă instanţă la închisoare, indiferent de modalitatea de executare, este suspendat de drept până la soluţionarea definitivă a cauzei când, dacă condamnarea se menţine, îşi pierde tot de drept calitatea. În cazul Clotilde Armand nu există o condamnare, sentinţa Judecătoriei Sectorului 1 neputând fi asimilată uneia. Astfel fiind, textul de mai sus este inaplicabil, suspendarea putând fi dispusă doar ca decizie politică sau eventual sancţiune disciplinară. Dacă ar fi vrut ca amânarea aplicării pedepsei să aibă acelaşi efect ca o condamnare, atunci ar fi trebuit să prevadă expres acest lucru în statutul lor", a arătat Toni Neacşu.

Cristi Dănileț: „Nu a fost condamnată”

Şi fostul judecător Cristi Danileţ a venit cu argumente în susţinerea ideii că Clotilde Armand nu a fost „condamnată” de Judecătoria Sector 1.

„Soluţia a fost pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti. Clotilde Armand a fost găsită vinovată de comiterea infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane în formă continuată (4 acte materiale). S-a fixat o pedeapsă de un an închisoare, dar nu s-a aplicat, ci s-a stabilit un termen de supraveghere de doi ani timp în care ea are anumite obligaţii de îndeplinit sub vegherea Serviciului de Probaţiune - instituţia se numeşte "amânarea aplicării pedepsei". Acum nu se deschide cazier judiciar şi nu există interdicţia de a ocupa vreo funcţie publică. Dacă trec cu bine cei doi ani, se şterge totul ca şi cum nu ar fi fost acest dosar. Dacă în mod voit nu îşi îndeplineşte obligaţiile, se va aplica pedeapsa şi executarea va fi în regim de penitenciar şi apoi va avea interdicţia trei ani de a fi aleasă în funcţii publice sau numită în funcţii de stat. Nimic din ce am spus mai sus nu este încă în vigoare, căci soluţia nu este definitivă, ci urmează judecarea apelului la Curtea de Apel Bucureşti. Totul se poate modifica, atât în mai rău, cât şi în mai bine”, a scris pe Facebook Cristi Danileţ.