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Președintele Senatului: „România mai are timp pentru învestirea unui Guvern. Dacă ne batem în comunicate şi în postări, cred că nu rezolvăm nimic”

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România mai are timp pentru învestirea unui Guvern cu puteri depline, dacă liderii coaliției ajung rapid la un acord politic, susține președintele Senatului, Mircea Abrudean. Acesta afirmă că PNL dorește deblocarea negocierilor și că premierul interimar, Ilie Bolojan, nu urmărește să rămână cu orice preț în această poziție.

Mircea Abrudean. FOTO: Facebook
Mircea Abrudean. FOTO: Facebook

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, 29 iunie, că există încă timp pentru învestirea unui nou Guvern, dacă partidele implicate în negocieri ajung la un acord în cursul zilei de azi. Potrivit acestuia, Parlamentul poate fi convocat și poate finaliza procedura de învestire chiar până marți noaptea.

„Timp este. Dacă astăzi se ajunge la o soluţie, se face o desemnare, mâine, toată ziua, până noaptea, Parlamentul poate învesti un guvern”, a afirmat Abrudean, conform News.ro.

Acesta a subliniat că, în cazul în care termenul nu este respectat, Parlamentul poate fi convocat oricând în sesiune extraordinară pentru a vota noul Executiv.

„România are nevoie de un Guvern cu puteri depline”

Mircea Abrudean a precizat că toate partidele implicate în negocieri – PSD, PNL, USR și UDMR – ar trebui să revină la masa discuțiilor și să găsească o soluție.

„Sperăm să existe această şansă, pentru că e clar că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, în această perioadă. Sper că acest lucru să se întâmple, sper ca toată lumea să înţeleagă situaţia şi să respecte angajamentele asumate”, a declarat președintele Senatului.

El a avertizat că prelungirea interimatului afectează activitatea Executivului, întrucât un Guvern interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență sau promova proiecte legislative importante.

„Guvernul nu poate emite ordonanţe de urgenţă, proiecte de legi, avem de închis jaloane în PNRR, avem de închis atâtea situaţii complicate pentru care este normal ca România să aibă un guvern. Nu-şi doreşte nimeni o situaţie de interimat prelungită la nesfârşit”, a spus Abrudean.

Abrudean: „Ilie Bolojan nu se ține agățat de această situație”

Abrudean a respins ideea că președintele PNL, Ilie Bolojan, ar încerca să își păstreze cu orice preț poziția de premier.

„Ilie Bolojan nu se ţine agăţat de această situaţie pentru că nu ajută România, asta este realitatea. Aşa că vrem să deblocăm situaţia. Noi am venit cu variantele. (…) Condiţiile sunt de bun simţ, adică acel acord pentru România prevede nişte lucruri clare care înseamnă continuarea reformelor, înseamnă banii din PNRR, înseamnă OCDE”, a declarat Mircea Abrudean.

Acesta a explicat că, la discuțiile de la Palatul Cotroceni, au fost analizate două variante: un Guvern format în jurul PSD sau unul construit în jurul PNL, USR și UDMR, pe baza unui acord politic privind continuarea reformelor, implementarea PNRR și parcursul de aderare la OCDE.

Nu comentează afirmațiile lui Nicușor Dan

Întrebat despre declarația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia PNL s-ar fi răzgândit în timpul negocierilor, Abrudean a evitat să intre prea mult în subiect.

„Nu comentez acest lucru, eu cred că e nevoie să fim constructivi şi să găsim o soluţie. Dacă ne criticăm, nu cred că ajungem la vreo soluţie, indiferent despre cine este vorba”, a afirmat acesta.

Președintele Senatului a precizat că, în cadrul negocierilor inițiale, nu s-a discutat despre o rotație a premierilor, această variantă apărând ulterior în discuții.

PNL cere excluderea foștilor membri din gruparea care a contestat conducerea partidului

Mircea Abrudean a reiterat una dintre condițiile impuse de PNL pentru susținerea viitorului Executiv.

„Condiţia noastră e clară şi de bun simţ, în acest guvern să nu se regăsească colegi sau foşti colegi care au făcut parte din gruparea care a încercat să destabilizeze PNL”, a declarat el.

Totodată, Abrudean a precizat că procedurile interne de sancționare a acelor membri continuă, potrivit prevederilor statutare.

În final, liderul liberal a făcut apel la calm și la reluarea dialogului politic.

„Haideţi să ne punem la masă, să vedem cum putem debloca situaţia şi să mergem înainte. Pentru că dacă ne batem în comunicate şi în postări, cred că nu rezolvăm nimic”, a concluzionat Mircea Abrudean.

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