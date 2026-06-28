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Predoiu anunță că a realizat un studiu despre declinul PNL: „Partidul s-a îndepărtat de principala sa bază electorală”

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Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat duminică, 28 iunie, că a realizat o cercetare „privind legătura dintre politicile guvernamentale din ultimii zece ani promovate de PNL din guvern și baza electorală a PNL”. În urma studiului, a tras concluzia că partidul s-a îndepărtat treptat de principala sa bază electorală.

Cătălin Predoiu/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Cătălin Predoiu/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

„1. Am realizat recent o cercetare privind legătura dintre politicile guvernamentale din ultimii zece ani promovate de PNL din guvern și baza electorală a PNL.

Concluzia este că partidul s-a îndepărtat treptat de principala sa bază electorală – antreprenorii și capitalul românesc, cei care creează locuri de muncă și generează venituri la buget – nu prin simpla participare la guvernare, ci prin politicile pe care le-a promovat”, a explicat ministrul într-o postare pe Facebook.

Cu alte cuvinte, adaugă acesta, scăderea PNL în sondaje nu a fost cauzată de partenerii de guvernare, ci de politicile adoptate. El afirmă că partidul ar fi trebuit să rămână la guvernare și să promoveze măsuri pentru economie și administrația locală, deoarece din opoziție nu poate scoate țara din criză.

„România a funcționat în ultimii ani pe baza unui model economic construit din mers”

„2. Ducând discuția mai departe, este limpede că România a funcționat în ultimii ani pe baza unui model economic construit din mers, exclusiv în jurul câtorva piloni: consumul (bazat în mare măsură pe importuri), fondurile europene (PNRR), Programul Anghel Saligny și investițiile străine, acestea din urmă într-o manieră timidă și fără un plan coerent de stimulare a sectoarelor strategice pentru România.

A fost, în esență, un model construit din mers și axat, în mare parte, pe politici generate la Bruxelles, care au avut efectele lor pozitive, dar care trebuie completate cu efort național de creație și producție”, a mai explicat Predoiu.

Acesta subliniază că Programul de Guvernare al PNL pe care l-a redactat în 2014, intitulat „Reclădirea Națională. Prin noi înșine, dar alături de partenerii noștri strategici”, susținea necesitatea unui model economic bazat pe dezvoltarea antreprenoriatului local și atragerea investițiilor străine directe.

Ministrul interimar anunță că va publica studiul în perioada următoare

Cătălin Predoiu spune că va publica studiul în perioada următoare, întrucât „în contextul evenimentelor recente, acesta ar fi fost perceput mai degrabă ca un pretext politic decât ca un demers tehnic menit să fundamenteze o decizie politică rațională, care a fost, de fapt, scopul cercetării.”

„Este posibil să îl public în perioada următoare, atunci când se vor mai tempera pasiunile, tensiunile și jignirile din dezbaterea internă a partidului. Până atunci, atașez un punct de vedere în întregime științific, aparținând unui specialist. Faptul că acesta a fost președinte al PNL este irelevant din perspectiva subiectului economic și științific discutat.

Regret dacă voi stârni din nou nemulțumirea unor colegi care, în ultima perioadă, s-au arătat profund indignați de pozițiile mele și care, până nu demult, și-au construit fără rezerve cariera în colaborare cu PSD, făcând, desigur, și lucruri importante pentru țară”

Predoiu afirmă că își propune să contribuie la o dezbatere rațională în interiorul PNL, bazată pe argumente și nu pe emoții.

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