Traian Băsescu ironizează blocajul politic: „Bolojan vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Mai vedem la toamnă”

Fostul președinte Traian Băsescu acuză partidele și liderii politici că prelungesc deliberat criza guvernamentală și că speră în evitarea declanșării alegerilor anticipate, în timp „țara nu primește un guvern legitim”.

Băsescu descrie, ironic, un „consens” în care fiecare actor politic își urmărește propriul interes.Fostul președinte începe cu liderii PSD și PNL.

„Grindeanu nu vrea anticipate și nici să fie premier pentru că nu ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE; Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moțiune de cenzură a primit 'ordin constituțional de evacuare' din Palatul Victoria, el vrea la Palat”, a scris fostul șef de stat, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Traian Băsescu îl menționează și pe șeful statului, Nicușor Dan, despre care afirmă că „nu vrea anticipate, dar vrea ca partidele să-i facă treaba și să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele”.

„Parlamentul ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate”

Fostul președinte continuă:

„Parlamentul vrea vacanță şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat. În sfârșit consens. Fiecare primește ce vrea. Doar ţara nu primește un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!”.

Criză politică prelungită

Postarea lui Traian Băsescu vine în contextul prelungirii negocierilor pentru desemnarea unui nou premier, după căderea Guvernului Bolojan.

Amintim că discuțiile pentru formarea noului Guvern au ajuns din nou într-un punct mort, după ce liderii partidelor fostei coaliții nu au reușit să cadă de acord asupra viitorului prim-ministru.

PSD și-a oficializat susținerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR merg pe varianta europarlamentarului Siegfried Mureșan.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a anunțat duminică, 28 iunie, că îl propune pe Patriarhul Daniel pentru funcția de prim-ministru.

În lipsa unor concesii din partea oricărei tabere, discuțiile rămân blocate, iar președintele Nicușor Dan pare să fi devenit parte a confruntării politice, în loc să arbitreze conflictul dintre partide.







