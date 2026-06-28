Patriarhul Daniel, propus premier de grupul PACE: „PNL n-ar îndrăzni să se ridice împotriva Bisericii, suveraniştii sunt dedicaţi credinţei”

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a anunțat duminică, 28 iunie, că îl propune pe Patriarhul Daniel pentru funcția de prim-ministru. Parlamentarii își argumentează propunerea invocând precedentul Patriarhului Miron Cristea, care a fost premier al României în perioada 1938–1939, în timpul domniei regelui Carol al II-lea.

„Singura propunere de prim-ministru care ar asigura în acest moment de criză politică o majoritate solidă în Parlamentul României este Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Din acest motiv, precum şi din motive istorice, culturale şi politice, propun ca Prea Fericitul Daniel sp fie desemnat pentru funcţia de prim-ministru al României”, transmite grupul parlamentar într-un comunicat.

Grupul parlamentar consideră că, în contextul blocajului politic și al negocierilor prelungite pentru formarea Guvernului, desemnarea Patriarhului Daniel în funcția de prim-ministru ar fi singura soluție pentru depășirea crizei politice și instituționale din România.

„PF Daniel ar fi votat cu o largă majoritate în Parlamentul României: PSD pentru că este tradiţional apropiat de Biserică, PNL pentru că nu va îndrăzni să se ridice împotriva Bisericii, suveraniştii pentru că sunt dedicaţi credinţei şi tradiţiilor religioase, şi chiar şi USR-ul pentru că la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului din 26 octombrie 2025, liderii USR au fost în primele rânduri ale oficialilor care au participat la slujba respectivă.”

PACE susține că Patriarhul Daniel ar fi singurul candidat capabil să obțină o majoritate solidă în Parlament, invocând experiența sa de administrator și precedentul istoric al Patriarhului Miron Cristea, care a condus Guvernul în perioada 1938-1939, în timpul unei crize politice.

„Această propunere depăşeşte cadrele politicii clasice şi limitările partidelor politice şi constituie cea mai bună modalitate de a-i aduna pe români în jurul unui ideal naţional de reconstrucţie şi renaştere naţională.”

Născut pe 18 iulie 1868, în Toplița, Miron Cristea, pe numele său de botez Ilie, a fost primul patriarh al României, preşedinte al Consiliului de miniştri şi membru de onoare al Academiei Române din 7 iunie 1919.

În 1938, într-un context politic tensionat, a fost numit ca simbol în funcţiile cele mai înalte din administraţia de stat, Înalt Regent, în timpul crizei dinastice, şi preşedinte al Consiliului de miniştri, atunci când regele Carol al II-lea şi-a instaurat regimul autoritar, scrie Enciclopedia României.