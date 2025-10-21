Președintele Nicușor Dan merge joi la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European

Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European care se desfășoară joi, la Bruxelles, şi la Summitul Euro în format extins.

Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi, 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, precum și la Summitul Euro în format extins, a anunțat Administrația Prezidențială.

În cadrul reuniunii, liderii europeni vor discuta principalele teme de actualitate la nivelul Uniunii Europene, printre care situația din Ucraina, evoluția situaţiei din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, accesul la locuințe, migrația și sprijinul pentru Republica Moldova.

Cu o zi înainte de şedinţa Consiliului European, pe 22 octombrie, șeful statului va lua parte la o cină de lucru organizată de președintele Consiliului European, António Costa, alături de președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE – Egipt, care are ca scop consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Egipt.

De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc Summitul Euro în format extins, unde liderii statelor membre vor discuta situația economică a Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și pe proiectul euro digital, se mai arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.