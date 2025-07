O imagine cu Nicușor Dan în pijamale face deliciul internetului. „Dacă văd rușii poza asta...”

Două fotografii cu președintele Nicușor Dan, surprins într-o ținută lejeră, în pantaloni de pijama și papuci mov, s-au viralizat pe Facebook și au împărțit utilizatorii rețelei sociale în două tabere.

Imaginile au fost publicate de Știri pe Surse și, deși nu este clară perioada în care au fost surprinse (într-un loc ce pare curtea casei), fotografiile, care au fost distribuite masiv pe Facebook, au stârnit comentarii legate de percepția publică și așteptările pe care românii le au de la cel mai înalt reprezentant al statului.

„Problema e cam așa: dacă văd rușii poza asta cu liderul suprem al forțelor armate, ajung la concluzia că nu merită să atace România, e țară gata distrusă...”, a comentat un utilizator care a distribuit imaginile.

„În timp ce țara e în colaps, președintele iese în papuci”

Comentariile în această notă nu sunt puține.

„În orice altă țară, un astfel de gest ar stârni cel puțin o criză de imagine. La noi, e tratat cu indiferență. Dar noi, ca popor, trebuie să ne întrebăm: Așa arată demnitatea națională? Așa se prezintă în fața lumii cel care reprezintă România. În timp ce țara e în colaps, economia se prăbușește, oamenii sunt sufocați de taxe, iar încrederea în instituții e la pământ... președintele iese în papuci, ca într-o pauză de cafea dintr-o vacanță continuă. Am ajuns de râsul lumii. Nu mai există decență, nu mai există respect pentru funcție, pentru oameni, pentru țară.”, a scris, pe aceeași rețea, altcineva.

„Lui chiar i se pare funny să iasă în halul ăsta afară... Duce în derizoriu instituția președinției”, se arată într-un alt comentariu.

Un alt internaut exclamă: „Nu pot crede ca sunt oameni care l-au votat pe acest individ. Incredibil, ce ușor poate manipula mainstream media populația”.

„Ar trebui sa înțelegeți de ce arată România așa, arată cum este îmbrăcat Nicușor Dan”

Printre cei care au avut reacții acide s-a numărat și prezentatoarea Realitatea Plus Anca Alexandrescu, care a difuzat, de asemenea, pe post, fotografiile.

„Problema pe care o am, deși ești în curtea casei tale, și eu când duc gunoiul mă uit cum mă îmbrac, am vecini în jur, nu mă duc rujată și cu tocuri. Totuși nu mi-aș fi pus… bănuiesc că sunt papucii doamnei, mov de cauciuc. Nu pot să spun de la cine am primit fotografiile. Când ești președintele României, nu te afișezi așa public. Ar trebui să înțelegeți de ce arată România așa, arată cum este îmbrăcat Nicușor Dan”, a comentat Anca Alexandrescu.

„Cine a mai văzut om în pantaloni de pijama în curtea lui, dimineața!”

De cealaltă parte, susținătorii lui Nicușor Dan susțin că naturalețea președintelui sunt exact motivele pentru care a fost ales.

„Nu contează îmbrăcămintea! Contează sufletul, bunele intenții, corectitudinea, valorile morale! Nu înțeleg de ce încercați să criticați aspecte fără semnificație!”, este una dintre reacțiile de acest gen.

Comentariile de susținere au fost presărate cu ironii la adresa haterilor:

„Wow. Nu pot să cred ca președintele are pijama și șlapi. Wow. Șoc și groază”.

„Cine a mai văzut om în pantaloni de pijama în curtea lui, dimineața?! Huoooo!”.

„Voiați să iasă cu LV, GUCCI, LORO PIANA??? Nu vă convine nimic! Numa bazaconii debitați, de dragul ratingului... Ratingu', bată-l vina! Adică cașcavalul, cum ar veni...”.