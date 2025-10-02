search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
Nicușor Dan: Liderii europeni au primit Raportul Parchetului privind alegerile din 2024. Îl vor citi pe avion

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan a participat miercuri și joi la reuniunea informală a liderilor europeni de stat și de guvern și la reuniunea Comunității Politice Europene, la Copenhaga, unde a prezentat raportul Procurorului General privind dezinformarea rusă din alegerile prezidențiale din 2024.

Principalele declarații:

Consiliul European a avut tema securității europene, inclusiv Ucraina. Cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe acel plan de acțiune, au fost contribuții ale statelor. Pentru moment avem niște instrumente financiare pentru un plan de apărare și acum ele trebuie integrate pentru acțiune. A fost o discuție despre securitatea europeană, vorbim și de amenințări fizice, și de drone. Am avut niște experiențe pe plan european săptămânile trecute, vorbim de războiul hibrid, de dezinformare și de atacuri cibernetice. Eu am participat la discuțiile despre securitate și am prezentat raportul pe alegerile din noiembrie anul trecut. Am avut o discuție bilaterală cu premierul Suediei, am discutat despre posibilitățile de colaborare pe industria de apărare și de colaborarea pe securitate și economie.

Despre dosarul alegerilor anulate 

Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere. A existat interes. Noutatea documentului e că descrie un mecanism care înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de firme din Rusia, care trimit la clone ale unor site-uri respectabile. Comisia Europeană și-a propus ca până la sfârșitul acestui an să propună un așa-numit scut democratic și probabil săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta.

Despre zidul de drone

Tot ce ține de finanțare pentru apărare, pentru Ucraina, pentru această nouă amenințare (dronele), e o discuție începută azi în Consiliu și care va continua. Nu vă pot spune sume, că discuția nu s-a terminat. În ceea ce privește acest sistem de drone pe flancul estic, e o discuție pe partea tehnică operațională care se poartă între miniștrii apărării și treaba Consiliului European e să discute de bani și de calendarul de realizare a măsurilor propuse. 

Tehnologia pe drone avansează rapid. Nu mai e vorba de a avea bani pentru a cumpăra bani o tehnologie existentă, ci de a ține pasul cu evoluția tehnologică. România vrea să intre într-o colaborare cu Ucraina, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă, să acceadă la această tehnologie. 

FOTO AFP
FOTO AFP

Preşedintele participă, miercuri şi joi, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, unde liderii de stat sau de guvern au discutat despre conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene.

De asemenea, președintele a anunțat că le va prezenta partenerilor europeni conţinutul raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale de la sfârşitul lui 2024.

„Este cel pe care l-a prezentat procurorul general acum două sau trei săptămâni. El ia şi finanţarea, ia şi încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influenţă pe reţelele sociale, cu acel mecanism pe care vi l-a prezentat procurorul general, cu trei etape, site care se duce într-un alt site, care aparent este legat de viaţa curentă, medicină alternativă, în care găseşti o ştire surpriză pe care te duci, faci click, te duci într-un alt site şi de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni sau în orice caz un site foarte respectabil şi se pare că ştirea aia chiar e adevărată. Deci asta este una şi după aceea modul în care a operat pe TikTok astfel încât hashtag-ul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial”, a declarat Nicuşor Dan joi dimineață. 

Pe agenda șefului de stat au fost, de asemeneaa, mai multe întâlniri bilaterale.  

Politică

loading Se încarcă comentariile...
