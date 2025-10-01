search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
Un expert în securitate critică lipsa de pregătire a lui Nicușor Dan, după gafa de protocol. „O marionetă mânuită de sforari cu rele intenții"

Expertul în securitate și politici de apărare Hari Bucur Marcu l-a criticat dur pe președintele României, Nicușor Dan, după momentul stânjenitor de la Timișoara, unde șeful statului a încurcat protocolul în fața gărzii de onoare și a fost readus pe poziție de către SPP.

nicusor dan gafa gif

Criticile lui Hari Bucur Marcu la adresa preşedintelui şi staff-ului său vin după ce marţi, 30 septembrie, Nicușor Dan a participat la „Timișoara Cities Summit”, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării, în fața Catedralei Mitropolitane. În timpul ceremoniei, șeful statului a salutat garda de onoare, dar, cu câteva secunde înainte de intonarea imnului, a ezitat și a făcut pași pentru a părăsi locul. Ofițerii SPP și oficialii prezenți l-au întors imediat pe poziția protocolară, pentru ca momentul solemn să continue.

„Nu o să public și eu, aici, filmulețul cu domnul președinte Nicușor Dan, în fața gărzii de onoare locală, la Timișoara, comportându-se de parcă s-ar fi aflat în fața plutonului de execuție și tresărind violent la auzul comenzilor adresate gărzii de onoare.

Și nu o fac deoarece filmulețul nu numai că e irelevant (la maniera: așa, și?) dar și schimbă accentul de la ceea ce ar trebui să fie important de înțeles la simpla bârfă penibilă.

Mai clar, este complet irelevant că domnul Dan s-a pierdut, cu un zâmbet crispat pe față, într-o situație banală, de inspecție a gărzii de onoare, constituită cu ocazia prezenței domniei sale într-o localitate a țării unde e el Președinte. S-a pierdut câteva secunde, după care și-a revenit. Și probabil că altă dată nu va mai face la fel, după ce și-a învățat lecția”, a scris pe Facebook Hari Bucur Marcu.

„Președintele este pus literalmente cu mâna”

În opinia sa, problema nu este ezitarea de câteva secunde, ci lipsa de pregătire a preşedintelui şi imaginea de „marionetă dezarticulată, mânuită de niște sforari cu rele intenții”.

„În schimb, sunt foarte relevante două aspecte, unul exterior și celălalt de intimitate.

La exterior, a rezultat din filmuleț că domnul Președinte al României este pus literalmente cu mâna, de cine știe cine (la vedere, un ins mai calvit și cu pufoaică de fâș), în poziții de prezență publică, ceea ce e inacceptabil. Dacă în public i se întâmplă așa ceva și el se lasă, vă dați seama cum este de fapt în situații ascunse de ochii publicului?!?

În intimitatea activității prezidențiale, la tema filmulețului, este relevant faptul că nimeni din staff-ul prezidențial nu îi spune domnului președinte Dan ce ar trebui să facă, în anticiparea oricărei situații. Asta, în condițiile în care este evident că, fără să i se spună, domnia sa nu are de unde să știe ce ar trebui să facă și e o probabiliate foarte mare să facă gafe sau chiar gesturi aiurea.

Cu alte cuvinte, rezultă că domnul președinte Nicușor Dan se arată în public ca o marionetă dezarticulată, mânuită de niște sforari cu rele intenții, privind imaginea publică pe care o proiectează domnia sa, apreciază expertul în securitate.

 Ar fi trebuit să se informeze despre protocolul militar

Hari Bucur Marcu a explicat ce ar fi trebuit să facă șeful statului pentru a evita astfel de situaţii jenante, care îi afectează imaginea.

„Domnia sa este comandantul forțelor armate, conform Constituției României. Așa că doar dacă vrea se supune comenzilor comandantului gărzii de onoare. Dacă voia să arate bine, putea foarte simplu să îi ceară aghiotantului său precizări privind ce urmează să facă concret, când se va afla în fața gărzii.

Sau, dacă ar fi fost lovit de vreun spirit de prevedere, ar fi cerut, pe când se afla la Palat, filmulețe sau chiar regulamentul de ceremonie militară, ca să se familiarizeze teoretic cu tema”, a explicat expertul.

„Ar fi prea mult să ne așteptăm ca domnul Dan să fi parcurs el însuși, în intimitate, vreo ședință-două de instrucție de front, din care să afle cum ar fi trebuit să se comporte în fața formației adunate, ca și când ar fi fost vreodată în armată”, l-a ironizat în final Hari Bucur Marcu pe preşedinte.

Politică

