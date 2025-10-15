search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Va reuși planul american pentru Orientul Mijlociu? De ce ar putea avea Trump mai mult succes decât predecesorii săi

0
0
Publicat:

Experta în relații internaționale Ioana Nelia Bercean explică de ce depinde îndeplinirea celor 20 de puncte din planul de pace al lui Trump în Orientul Mijlociu și care sunt avantajele pe care acesta le are pentru a reuși unde predecesorii lui au eșuat.

Trump poate reuși să facă pace acolo unde predecesorii lui au eșuat. FOTO: EPA EFE
Trump poate reuși să facă pace acolo unde predecesorii lui au eșuat. FOTO: EPA EFE

În contextul summitului de pace din Egipt, experta în relații internaționale Ioana Nelia Bercean explică de ce depinde îndeplinirea celor 20 de puncte din planul de pace al lui Trump în Orientul Mijlociu.

Cercetătoarea specializată pe Orientul Mijlociu, cu studii la Viena și Harvard, trece în revistă istoria conflictelor din zonă:

„Orientul Mijlociu nu a fost niciodată pașnic. Locul său pe hartă, la întâlnirea Europei, cu Africa și restul Asiei, l-a transformat într-un coridor și o destinație pentru armatele invadatoare și pentru interesul marilor puteri/imperii ale fiecărei ere. După pierderea influenței și destrămarea Imperiilor Persan și Otoman, regiunea a intrat în sfera de influență și dominație europeană, iar guvernarea vestică a lumii arabe - transformată în state în prima jumătate a secolului XX - a glisat doar în jos pe scara inepției. Deși aproape în permanență sub un soi de ocupație, arabii, kurzii și perșii i-au privit cu dispreț pe occidentali - și nu din motive exclusiv religioase, ci, mai degrabă, filozofice.

„Analiza trebuie nuanțată, privită dincolo de petrol, vânzări de arme, repere și narațiuni religioase sau simpatii politic corecte”

Europenii și-au pierdut influența (și resursele) în Orientul Mijlociu după lovitura de stat din Iran, din 1953 și după Criza Suezului, din 1956.

Ambițiile dinastiei Pahlavi și naționalismul erei Nasser au fost principalele coordonate în jurul cărora noua putere dominantă - SUA - și-a construit întreaga arhitectură strategică (de securitate, energetică, geopolitică) regională. Cele două variabile, cărora li s-a adăugat și era 'petrodolarilor', au dus la setul de evenimente din 1979 - Revoluția Iraniană, atacul asupra Marii Moschei din Mecca, Tratatul de Pace dintre Israel și Egipt și invazia sovietică din Afganistan”, detaliază cercetătoarea pe social media.

După 1990, regiunea a fost cuprinsă de furtuni și turbulențe care au făcut ravagii. După ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, arabii și israelienii au încercat să rămână neutri. „Dar, parafrazând o replică atribuită revoluționarului rus Leon Troțki, s-ar putea ca ei să nu fi fost interesați de război, dar războiul, în special consecințele sale economice și geopolitice, era interesat de ei”, explică specialista.

Bercean subliniază cât de complexe sunt relațiile din Orientul Mijlociu, cu conflicte multiple: creștinii se luptau cu sunniții și druzii, palestinienii cu șiiții și creștinii, israelienii cu oricine consideră adversar/amenințare, iranienii și israelienii își dispută rolul de hegemon, sovieticii i-au sprijinit pe druzii lui Kamal Jumblatt, iar instrumentele americane create pentru a ține piept sovieticilor au întors armele, devenind cea mai periculoasă amenințare a anilor 2000.

Fiecare eveniment dramatic crește interesul publicului pentru această regiune, dar miza înțelegerii și a analizei depășește exercițiile intelectuale maniheiste. Pentru ca înțelegerea Orientului Mijlociu să prindă contur, analiza trebuie nuanțată, privită dincolo de petrol, vânzări de arme, repere și narațiuni religioase sau simpatii politic corecte. Dacă săpăm suficient de adânc, descoperim că inima Orientului Mijlociu nu este nici sectariană, nici sortită eșecului. Recunoașterea umanității arabilor, perșilor, turcilor, kurzilor și evreilor poate deschide calea spre articularea unei narațiuni constructive care să reflecte complexitatea și culoarea regiunii”, explică cercetătoarea.

Citește și: Planul lui Trump pentru Gaza îi va aduce Nobelul sau va aduce și pacea? Expertă: „Acum, pare mai degrabă un exercițiu diplomatic”

De ce depinde implementarea planului de pace american

Bercean prezintă odiseea americană de pacificare a zonei: „Trei președinți americani au încercat 'pacificarea' regiunii prin metode 'neortodoxe'. JFK a reușit timp de un an să construiască o strategie pe care, de altfel, s-a bazat și planul de pace din 2002. Obama a început în Cairo și a închis cercul la Muscat, reușind să aducă Iranul la negocierile finalizate printr-un acord nuclear comprehensiv între marile puteri (P5+1) și Iran. Trump, după cele două greșeli strategice din 2018 - retragerea unilaterală a SUA din JCPOA (planul cunoscut și sub numele de acordul nuclear cu Iranul de limitare a programului nuclear al Iranului în schimbul ridicării sancțiunilor-nr) și încercarea implementării Acordurilor Abraham -, beneficiază de o a doua șansă”.

Bercean vorbește despre noul orizont deschis de noul plan de pace american:

„Cât de sustenabil este noul plan de pace american, este o discuție în sine. Însă, dacă variabilele se vor alinia, așa cum s-a întâmplat în 2014-2015, președintele american are șansa de a deschide un nou orizont. Acordul semnat în Egipt, acolo unde Trump a mers personal, este o mână întinsă, în primul rând, Israelului și palestinienilor, epuizați de cei doi ani de război. Sustenabilitatea planului de pace implică, însă, cooperarea Arabiei Saudite, Egiptului și Turciei, dar și aducerea la negocieri nucleare a Iranului”.

Implementarea celor 20 de puncte ale planului american, spune specialista, „depinde de rezultatul alegerilor de anul viitor din Israel, de asigurarea unei ieșiri onorante din scenă a premierului israelian, de felul în care palestinienii vor ști să evite capcanele întinse de unele grupări locale, create pe fondul războiului, dar, mai ales, de abilitatea administrației americane de a negocia și naviga printre interesele regionale.”

Avantajele lui Trump

Noul proces de pace este unul pragmatic - din punct de vedere teoretic din sfera dură a realismului -, iar Donald Trump are câteva avantaje importante, spune experta: „Este la al doilea mandat, deci nu este constrâns politic, nici de instrumentele diplomației convenționale, permițându-și inclusiv implicarea, prin canale discrete (backchannel diplomacy), unor actori precum Rusia și Iran.”

Orientul Mijlociu a fost (și va fi) cel mai ambițios și costisitor proiect extern al Americii, arată experta.

„Summitul din Egipt poate crea un momentum, sau se poate pierde în neant, înainte ca Trump să își câștige premiul dorit. În ajutorul președintelui american vin, paradoxal, eșecurile predecesorilor săi, dar și ale europenilor. Majoritatea orientalilor își ridică sprâncenele când aud despre 'democrația occidentală', nu pentru ceea ce înseamnă, teoretic, conceptul, ci din cauza eșecurilor repetate ale Occidentului de a 'democratiza' Orientul. Dacă schimbarea ar prinde rădăcini în regiune, ar fi în ciuda a ceea ce au făcut SUA/Vestul în Irak, Afghanistan, Libia, Iran, Siria, Liban etc., nu datorită acestui lucru. Iar Donald Trump pare să fi înțeles această nuanță”, concluzionează Bercean.

Știri Externe

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
stirileprotv.ro
image
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
fanatik.ro
image
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina
antena3.ro
image
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
observatornews.ro
image
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Pe față! Cum a fost numit Cosmin Olăroiu în Emirate, după ce a ratat calificarea directă la Mondial
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Locuințe la prețuri accesibile. Anunțul lui Nicușor Dan după discuția cu președintele Consiliului European
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte jpeg
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”