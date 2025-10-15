Nicușor Dan, discuție cu António Costa despre apărarea Europei și sprijinul pentru Ucraina

Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, în care au fost abordate teme majore pentru viitorul Uniunii Europene: apărarea comună, sprijinul acordat Ucrainei, noul pachet de sancțiuni și măsuri pentru creșterea competitivității economice prin reducerea birocrației.

„Tocmai am avut o convorbire productivă cu președintele Consiliului European, António Costa, înaintea summitului de săptămâna viitoare. Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și stimularea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde/digitală”, a transmis președintele Nicușor Dan, într-o postare pe platforma X.

Convorbirea are loc în contextul pregătirilor pentru reuniunea liderilor europeni, unde se vor decide noi măsuri privind securitatea, economia și politica externă a Uniunii Europene.

Politici climatice echilibrate și sprijin pentru cetățeni

Șeful statului a precizat că, în timpul discuției, a subliniat importanța adoptării unor politici climatice „echitabile și echilibrate”, care să susțină, și nu să frâneze, creșterea economică și competitivitatea statelor membre.

„De asemenea, am salutat viitorul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, a adăugat Nicușor Dan, subliniind sprijinul României pentru inițiativele europene care urmăresc îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.

Discuțiile dintre cei doi lideri se înscriu într-un moment cheie pentru Uniunea Europeană, care își consolidează politica de apărare comună și caută soluții pentru sprijinirea economiei, în paralel cu eforturile de susținere a Ucrainei și de implementare a tranziției verzi și digitale.