Președintele, despre negocierile Mercosur: „România are o poziție de susținere de vreo 10 ani”. Cum explică absența sa de la Davos

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații despre negocierile Mercosur, situația din coaliția de guvernare, referendumuri și vizita la Iași, subliniind importanța unor decizii serioase și planificate pentru România.

Referindu-se la negocierile Mercosur, președintele a explicat că România are o poziție oficială clară: „România are o poziție oficială formată de vreo 10 ani. Poziția României este de susținere a Mercosur. Când au existat din partea agricultorilor niște semne de întrebare, am fost de acord, am susținut Franța în această dezbatere și, în urma acestei negocieri din interiorul Uniunii, au fost obținute beneficii suplimentare pentru agricultorii europeni și inclusiv pentru agricultorii români”.

Atacuri politice și coaliția de guvernare

Președintele a comentat și atacurile politice la adresa premierului: „E democrație, e libertate ca fiecare să spună ce vrea despre scena politică. Dacă percepția cu privire la coaliția de guvernare este negativă pe piețele financiare, România se împrumută cu 0,2, 0,3, 0,4% mai scump. Trebuie să separăm acțiunea politică de declarația politică”.

În ceea ce privește viitorul premierului, Nicușor Dan a precizat: „Există o coaliție de patru partide. Acordul spune că până în aprilie anul viitor PNL-ul dă primul ministru. În niciun caz nu aș accepta să vorbesc de ipoteze. Este foarte bine că aceste patru partide plus minoritățile naționale au acceptat să fie la guvernare”.

Vizitele externe și planurile economice

Președintele a explicat și scopul vizitelor externe, inclusiv a deplasării la Davos: „Să separăm tot timpul chestiunile serioase de floricele, de metafore, de cuvinte care pot să fie amuzante, dar vorbim de chestiuni foarte serioase. Eu încerc să optimizez timpul în această poziție și încerc să folosesc deplasările externe pentru a obține lucruri pentru România”.

Despre relația cu Armenia și planul economic pentru regiune, Nicușor Dan a spus: „Am avut o discuție foarte deschisă, cordială, cu primul ministru armean la comunitatea politică europeană. În perioada următoare trebuie să construim substanța astfel încât, când ne ducem în Caucaz, să vizităm țările din Caucaz cu un plan economic care să aducă niște miliarde României. Asta este, în opinia mea, jobul meu”.

Președintele a comentat și pe marginea referendumurilor locale și a bugetului pentru anul 2026: „Un principiu al democrației este că cetățenii au dreptate. Am întrebat bucureștenii ce vor. Bucureștenii au răspuns că trebuie să fim serioși”.

Relația cu Ucraina

În ceea ce privește relația cu Ucraina, Nicușor Dan a explicat clar situația dublei cetățenii: „Ucraina a constatat că, în urma războiului care a început acum patru ani, are cetățeni în multe state europene sau din lume. Nu a fost o intenție de a exclude România, a fost o intenție de a rezolva problema cetățenilor ucraineni care au fost nevoiți să emigreze”.

În final, președintele a explicat motivul vizitei la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române: „Am fost invitat, am venit. Este o sărbătoare importantă și cred că este important în momentele de îndoială să ne aducem aminte de acele momente istorice demne din istoria noastră și să le onorăm. Erau oameni care înainte erau la limită și acum cu 10% mai puțin în urma inflației, nu e deloc ușor. Sper să reușim într-un timp relativ scurt să echilibrăm această situație”.