Președintele și premierul marchează Ziua Unirii Principatelor în orașe diferite. Nicușor Dan, la Focșani și Iași; Ilie Bolojan, la București

Președintele Nicușor Dan va fi prezent sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani și Iași, în timp ce premierul Ilie Bolojan va lua parte la ceremonia organizată la București, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, șeful statului își va începe ziua la Focșani, unde va vizita Colegiul Național „Unirea”. Cu această ocazie, președintele va decora instituția de învățământ, care marchează 160 de ani de existență.

De la ora 11:00, Nicușor Dan va participa la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate în Piața Unirii din Focșani. Evenimentele fac parte din programul oficial al autorităților, prilejuite de una dintre cele mai importante sărbători naționale.

După oprirea de la Focșani, președintele se va deplasa la Iași, unde va lua parte la ceremonia organizată tot în Piața Unirii, alături de autoritățile locale și de participanții veniți să marcheze momentul istoric al Unirii Principatelor.

Premierul, prezent la ceremonia din București

În același timp, premierul Ilie Bolojan va rămâne în Capitală. Potrivit Biroului de presă al Executivului, acesta va fi prezent de la ora 10:00 la ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de pe Aleea Dealul Patriarhiei.