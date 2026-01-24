search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Ce le-a spus Nicușor Dan elevilor din Focșani despre începuturile sale politice: „Nu e confortabil să intri în politică, dar uneori e necesar”

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a explicat sâmbătă, la Focșani, că a intrat în politică după ani de activitate în ONG-uri, unde a realizat că impactul pe care îl poate avea este limitat.

Președintele Nicușor Dan se află la Focșani FOTO: AFP
Președintele Nicușor Dan se află la Focșani FOTO: AFP

„Pentru mine politica a fost o necesitate”, a declarat președintele, adresându-se unui elev care intenționează să studieze Matematică. „Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii și atunci am candidat la Președinție”, a glumit Nicușor Dan.

El a subliniat importanța unui echilibru între specialiști și persoane cu competențe care aleg să intre în politică: „Trebuie să fie un bun echilibru între specialiști în specialitate și oameni cu competențe care să vină în politică. Am spus asta de multe ori: e nevoie de oameni care să fie stăpâni pe meseria lor și care să intre în politică. Nu e deloc ușor, pentru că e o altă lume, regulile sunt altele, selecția e alta”.

Provocările începuturilor politice

Președintele a povestit și despre obstacolele întâmpinate în cariera politică. În 2015, după o campanie „cumva heirupistă din 2012”, Nicușor Dan s-a consultat cu o firmă de branding pentru a pregăti candidatură din 2016. Profilul realizat de specialiști i-a fost clar: „N-ai nicio șansă”.

„Nu e confortabil să intri în politică, după ce ți-ai făcut o carieră, ai muncit într-o direcție, dar uneori e necesar”, a adăugat șeful statului.

Programul președintelui de Ziua Unirii

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului își va începe ziua la Focșani, unde va vizita Colegiul Național „Unirea”. Cu această ocazie, președintele va decora instituția de învățământ, care marchează 160 de ani de existență.

De la ora 11:00, Nicușor Dan va participa la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate în Piața Unirii din Focșani, parte din programul oficial al autorităților pentru una dintre cele mai importante sărbători naționale.

Ulterior, președintele se va deplasa la Iași, unde va lua parte la ceremonia organizată tot în Piața Unirii, alături de autoritățile locale și participanții veniți să marcheze momentul istoric al Unirii Principatelor.

