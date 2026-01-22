Primăria Capitalei, aproape fără bani. Ciprian Ciucu anunță restructurări și scumpirea transportului public

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi seară că situația financiară a Primăriei Municipiului București este una extrem de gravă, instituția având în prezent în conturi doar aproximativ cinci milioane de lei. Edilul a descris nivelul fondurilor drept „jenant”, comparabil cu economiile unor persoane private cu venituri foarte mari.

Invitat la Euronews România, Ciucu a explicat că Primăria Capitalei este puternic dependentă de alocările de la bugetul de stat și nu are suficientă autonomie financiară. Potrivit acestuia, municipalitatea a primit recent 317 milioane de lei de la Guvern, sumă care a fost utilizată aproape integral pentru plăți curente și pentru subvențiile către STB și Termoenergetica, fără a putea fi acoperite în totalitate.

„După ce am făcut plățile obligatorii și am achitat doar parțial subvențiile, în acest moment mai avem în jur de 5 milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei”, a spus Ciucu, subliniind că există persoane fizice în România care dispun de sume mai mari în conturi decât administrația orașului.

În acest context, primarul general avertizează că urmează decizii dificile. El a precizat că vor fi adoptate măsuri „nepopulare”, inclusiv restructurări masive în aparatul administrativ și creșterea prețului biletelor de transport public.

„A ajuns cuțitul la os. Este foarte probabil și, din păcate, necesar să majorăm tariful pentru STB. În același timp, sunt obligat să fac reforme structurale: comasări, restructurări și chiar desființarea unor instituții publice”, a afirmat edilul.

Ciucu a anunțat că, la ședința Consiliului General al Municipiului București de săptămâna viitoare, vor fi introduse pe ordinea de zi primele proiecte de hotărâre care vizează închiderea unor instituții aflate în subordinea PMB. Potrivit acestuia, este vorba despre structuri care nu mai au o justificare clară, dar care generează cheltuieli semnificative, inclusiv pentru chirii și autoturisme.

Primarul a reamintit că încă din luna ianuarie a atras atenția asupra situației critice a bugetului Capitalei, afirmând la acel moment că Primăria nu are resursele necesare nici pentru funcționarea de bază. În opinia sa, Legea bugetului de stat ar trebui să prevadă alocarea a 70% din bugetul orașului către PMB.

Totodată, Ciprian Ciucu a anunțat că va propune partidelor reprezentate în Consiliul General și în Parlament semnarea unui pact politic, cu scopul de a asigura funcționarea normală a administrației Capitalei.