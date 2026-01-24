search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Nicușor Dan, la Focșani: „Statul trebuie să se reformeze”. Ce spune președintele despre susținerea pentru Ilie Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, aflat sâmbătă la Focșani, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, a declarat că nu există riscul unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului și a reafirmat sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan. Șeful statului a oferit declarații după vizita la Colegiul Național „Unirea”, înainte de a pleca la Iași, unde va participa la ceremonia organizată în Piața Unirii.

Președintele României, Nicușor Dan, aflat sâmbătă la Focșani FOTO: Inquam photos/ George Călin
Președintele României, Nicușor Dan, aflat sâmbătă la Focșani FOTO: Inquam photos/ George Călin

În cadrul vizitei sale la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, Nicușor Dan a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe teme sensibile de politică internă și externă.

Referitor la intenția Guvernului de a-și asuma răspunderea pe al treilea pachet de măsuri, președintele a explicat: „Nu. În momentul în care un guvern își asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, acest lucru presupune că există sprijin politic solid. Guvernul este format din reprezentanții a patru partide, iar partidele care fac parte din coaliție susțin această măsură. Altfel, guvernul nu s-ar prezenta în fața Parlamentului. Relația dintre Guvern și Parlament nu este una de spectacol”.

Sprijin pentru premierul Ilie Bolojan

Întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan, Nicușor Dan a precizat: „Există o coaliție de guvernare formată din patru partide care, în mod democratic, a ales acest guvern. Această coaliție susține guvernul, iar eu colaborez cu această autoritate a statului”.

Președintele a comentat și zvonurile privind înlocuirea premierului: „România are o coaliție formată din patru partide, iar coaliția are un acord clar. Conform acestui acord, până în aprilie 2027 premierul este desemnat de PNL. PNL a decis că premierul este domnul Ilie Bolojan. Nu văd ce altă discuție poate exista pe această temă”.

Președintele a respins și o acuzație legată de folosirea unor donații pentru rambursarea unui împrumut către sora sa. „Este total fals. Nu știu de unde provine această afirmație”.

„Statul român nu a avut o politică educațională coerentă și eficientă”

Întrebat despre măsurile de austeritate și impactul asupra educației, Nicușor Dan a explicat: „Haideți să vedem textul final. Va mai exista o ședință a coaliției în zilele următoare. Încă sunt discuții pe marginea legii pe care Guvernul intenționează să își asume răspunderea. După ce vom avea forma finală, vom putea discuta concret despre măsuri”.

Despre bursele olimpicilor și finanțarea educației, președintele a afirmat: „Statul român nu a avut, în ultimii 35 de ani, o politică educațională coerentă și eficientă. Statul trebuie să se reformeze, să își eficientizeze cheltuielile și să își crească economia. Abia atunci educația va putea primi finanțarea pe care o merită”.

Politica externă și Republica Moldova

Referindu-se la absența României de la unele forumuri internaționale, precum Davos, Nicușor Dan a subliniat că diplomația nu se rezumă la un singur eveniment. „România are numeroase strategii de apărare. Strategia Națională de Apărare este corelată cu planurile NATO. Discuțiile privind securitatea se poartă pe multiple paliere: miniștri ai apărării, consilieri pe securitate națională, canale diplomatice. Diplomația nu se reduce la prezența într-un singur eveniment”.

În ceea ce privește ideea unirii cu Republica Moldova, președintele a clarificat: „Aceasta este o chestiune care ține strict de voința cetățenilor Republicii Moldova. România are un angajament clar: sprijinirea Republicii Moldova în parcursul său european, inclusiv prin cooperare energetică, economică și instituțională. Respectăm deciziile și obiectivele stabilite de cetățenii Republicii Moldova prin autoritățile lor legitime”.

După Focșani, Nicușor Dan se va deplasa la Iași, unde va participa la ceremonia organizată în Piața Unirii, continuând astfel evenimentele dedicate Zilei Unirii Principatelor Române.

