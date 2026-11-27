Premierul României, Luca Niculescu, a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, despre consolidarea relațiilor economice dintre cele două state, investiții și proiecte strategice, dar și despre evoluțiile recente de securitate din regiunile lor.

Luca Niculescu a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Foto: Facebook/Luca Niculescu

Discuția a avut loc cu prilejul Zilei Naționale a Emiratelor Arabe Unite, care marchează anul acesta 55 de ani de la înființarea statului. Cu această ocazie, șeful Guvernului de la București a transmis felicitări și urări de pace, progres și prosperitate poporului.

Premierul a precizat că el și Mohamed bin Zayed Al Nahyan și-au reafirmat angajamentul de a consolida relațiile de prietenie dintre România și Emiratele Arabe Unite și de a duce parteneriatul economic la un nou nivel, cu accent pe investiții și proiecte strategice.

Un alt subiect abordat a fost situația de securitate din cele două regiuni, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Luca Niculescu a reafirmat solidaritatea României cu Emiratele Arabe Unite și cu partenerii din Golf, afectați direct de conflict, și și-a exprimat speranța că tensiunile vor fi depășite prin dialog și negocieri. Premierul a apreciat și contribuția Emiratelor Arabe Unite la eforturile internaționale pentru restabilirea păcii în regiune.

„Am reafirmat angajamentul nostru comun de a consolida prietenia de lungă durată dintre România și Emiratele Arabe Unite și de a ridica parteneriatul nostru economic la un nou nivel de ambiție, punând accentul pe investiții și proiecte strategice. Am făcut un schimb de opinii cu privire la recentele evoluții în materie de securitate din regiunile noastre respective.

Am reiterat solidaritatea deplină a României cu Emiratele Arabe Unite și cu partenerii noștri din Golf, care sunt afectați direct de conflict, și am exprimat speranța că tensiunile vor fi depășite prin dialog și negocieri. De asemenea, am apreciat contribuția Emiratelor Arabe Unite la eforturile internaționale de a aduce pacea în regiune”, a scris Luca Niculescu pe X.