Cancelarul Austriei, Christian Stocker, i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru „contribuția foarte importantă” a României la protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene și reducerea migrației ilegale, în declarațiile comune susținute miercuri la Viena.

Premierul Ilie Bolojan întreprinde o vizită în Austria, ocazie cu care a avut întrevederi și cu cancelarul Christian Stocker. Oficialul austriac a subliniat rolul României în controlul migrației și în scăderea numărului de solicitanți de azil din UE, chiar dacă anterior Austria s-a opus prin „veto” aderării României la Spațiul Schengen, invocând tocmai probleme privind migrația ilegală.

„În domeniul migrației aș dori, Ilie, să îți mulțumesc foarte mult pentru contribuția României în domeniul protecției frontierelor externe ale Uniunii Europene și al combaterii migrației ilegale. Acest lucru se vede în cifrele solicitanților de azil, care s-au redus foarte mult”, a declarat cancelarul austriac, potrivit traducerii oficiale.

Stocker a vorbit și despre cooperarea economică, investițiile austriece la nivelul UE și rolul comunității românești din Austria, dar a punctat și că Viena sprijină „în mod expres” aderarea României la OCDE.

„Pe fondul acestei cooperări economice, aș vrea să te asigur, Ilie, că Austria sprijină în mod expres aderarea României la OCDE și vom continua și vom extinde cooperarea noastră”, a spus cancelarul austriac.

De asemenea, el a menționat proiectul Neptun Deep (cea mai mare exploatare de gaze naturale din zona românească a Mării Negre), unde OMV Petrom este implicată major, subliniind că acesta are un rol esențial pentru securitatea energetică regională.

„Ca și multe alte țări, Austria și România se confruntă cu prețuri foarte mari la energie. Pentru a le putea reduce, pentru a ne putea degreva cetățenii, este important să găsim o soluție economică pe plan european. Un element important este existența proiectului Neptun Deep, la care participă compania OMV Petrom în mod covârșitor și care aduce o contribuție pentru alimentarea cu energie și securitatea energetică”, a mai afirmat Stocker.

Cancelarul Austriei i-a mulțumit lui Bolojan pentru că a acceptat invitația privind vizita oficială: „Dragă Ilie, un călduros bun-venit în Viena. Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația mea și că ai venit în Austria atât de repede după ce ai fost numit în funcție și mă bucur că putem să cooperăm pe plan european”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul României privind securizarea frontierelor și combaterea migrației.

„Din punct de vedere al combaterii migrației ilegale, România fiind o țară de graniță a Uniunii Europene, responsabilitatea noastră principală este să nu permitem tranzitarea ilegală a frontierelor, ceea ce am făcut în toți acești ani”, a spus Ilie Bolojan, evidențiind colaborarea operativă cu autoritățile austriece și reducerea migrației pe ruta de sud-est. El a precizat că România va continua să își asume „cu seriozitate” acest rol.

Totodată, Bolojan a spus că discuțiile dintre cei doi au vizat și „îmbunătățirea interconectărilor în regiunea noastră pentru a avea o piață europeană funcțională a energiei și a găsi soluții pentru a reduce prețurile ridicate cu care ne confruntăm, tocmai pentru ca această piață să funcționeze mai bine”.

În plan economic, Bolojan a amintit că Austria se numără printre cei mai mari investitori străini în România, companiile cu capital austriac asigurând peste 100.000 de locuri de muncă. Volumul schimburilor comerciale bilaterale a atins anul trecut aproximativ 6 miliarde de euro.

Premierul a anunțat că va participa împreună cu cancelarul austriac la un dejun de afaceri cu reprezentanți ai mediului de business din ambele țări, discuțiile vizând noi oportunități de investiții și cooperare, în special în domeniul energiei.