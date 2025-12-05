Motivarea deciziei. De ce au sesizat judecătorii ICCJ, din nou, legea pensiilor magistraților la CCR

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în unanimitate să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noua lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, votul fiind exprimat de toți cei 102 judecători prezenți. Instanța supremă explică motivele acestui demers.

Știre în curs de actualizare.

Argumentele care au stat la baza deciziei sunt prezentate de reprezentații Înaltei Curți într-o declarație de presă la ora 13:00, la sediul ÎCCJ din București.

Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, a convocat judecătorii pentru a se constitui în Secții Unite, în vederea exercitării atribuției prevăzute de art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară.

Noua lege, asupra căreia premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, prevede păstrarea pensiei de serviciu la 70% din ultimul salariu net și introduce o perioadă de tranziție de 15 ani până la atingerea vârstei standard de pensionare de 65 de ani.

Magistrații vor putea continua să se pensioneze anticipat, cu penalizare de 2% pe an, dacă nu au împlinit vârsta standard.