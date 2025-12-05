search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit și a făcut prima deplasare cu soția la Viena. Ce spune purtătorul de cuvânt al Guvernului

Publicat:

Primul ministrul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit recent și soția a fost alături de el în vizita pe care a întreprins-o la Viena. Purtătorul de cuvânt al guvernului susține că soția lui Bolojan a suportat cheltuielile din banii proprii.

Ioana și Ilie Bolojan, la Viena FOTO: Facebook/Arhiepiscopia Blaj
Ioana și Ilie Bolojan, la Viena FOTO: Facebook/Arhiepiscopia Blaj

Premierul Ilie Bolojan s-au fi căsătorit în mare secret, după ce purtătorul de cuvânt al guvernului a recunoscut că Ioana, așa cum este cunoscută de presă, l-a însoțit pe primul ministru în vizita pe care a întreprins-o la Viena.

„Soția dlui Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești, cu ocazia Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României”, a răspuns Ioana Ene Dogioiu, într-un mesaj pentru Gândul.

Solicitată ulterior cu privire la acuratețea termenului de „soție” – pe care Ioana Ene Dogioiu l-a folosit în mesajul către redacția Gândul, aceasta a mai spus doar atât: „Nu discut viața personală a premierului. M-ați întrebat de costuri, v-am răspuns”.

Ioana, partenera lui Bolojan, a apărut cu premierul, ținându-se de mână, la  evenimentul ambasadei de la Viena, dedicat Zilei României.

Partenera lui Ilie Bolojan este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea și are o relație de aproximativ trei ani cu primul ministru, care a mai fost căsătorit, dar a divorțat în anul 2013. Din relația anterioară, premierul are două fiice.

Prima apariție publică a premierului cu partenera sa a avut loc în Iulie, la un restaurant din Capitală.

Ulterior, în luna septembrie, Ioana i-a fost alături lui Ilie Bolojan la  Blaj, la ceremonia de omagiere a Cardinalului Lucian Mureșan, trecut în neființă.

Ioana a mai fost prezentă alături de Ilie Bolojan și în luna octombrie, la Sfințirea Catedralei Naționale.

