Opoziția depune vineri moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Ponta a semnat-o deja

Opoziția urmează să depună vineri, 5 decembrie, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor.

Ninel Peia, Senatorul grupului Pace- Întâi România, a declarat că moţiunea de cenzură intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR” a strâns deja 119 semnături şi este susţinută şi de grupul parlamentar AUR. Aceasta va fi depusă vineri, la ora 12.00.

Deputatul Victor Ponta a anunţat pe Facebook că a semnat deja moţiunea de cenzură.

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată «România nu este de vânzare – un guvern fără USR»!

Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, spune Ponta pe Facebook.

El arată că este o iniţiativă pe care au gândit-o împreună, parlamentarii neafiliaţi, şi prin care, în mod direct şi neechivoc, arătă că vor sprijini fără condiţii orice Guvern care eliberează România de caracatiţa USR.

„Sunt convins că toţi parlamentarii PSD şi majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această iniţiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să îşi exprime public aceste convingeri. Mesajul pentru poporul român este însă esenţial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR.

Bătălia este dificilă şi de lungă durată, dar este esenţială pentru viitorul României. Propaganda externă şi internă are acum banii şi instrumentele instituţionale necesare pentru a susţine subjugarea ţării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate şi pentru viitorul naţional şi european al poporului român!”, afirmă Ponta.

În contextul moțiunii anunțate de Opoziție, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că partidul rămâne în coaliția de guvernare și că nu există nicio schimbare în poziționarea PSD.

„În momentul în care ești la guvernare, ai luat o hotărâre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, în urmă, cu aproximativ șase luni, aproape cinci mii de colegi au votat, am hotărât cu toții să facem parte din această coaliție. Nu s-a schimbat nimic, n-am convocat absolut nimic. În acest moment, hotărârea este în vigoare”, a spus Grindeanu, întrebat dacă PSD ar putea susține moțiunea de cenzură.

Întrebat ce se va întâmpla dacă un parlamentar PSD va vota moțiunea, liderul social-democraților a replicat: „În primul rând, eu nu discut supoziții. Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru”.