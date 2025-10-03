Premierul Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea mandatului

Prim-ministrul Ilie Bolojan va susține vineri, 3 octombrie, la Palatul Victoria, o conferință de presă, la 100 de zile de guvernare.

Vineri, 3 octombrie, la ora 14:00, premierul Ilie Bolojan va organiza o conferință de presă la Palatul Victoria. Evenimentul marchează primele 100 de zile de la preluarea mandatului și este de aşteptat ca prim-ministrul să prezinte un bilanţ al activităţii guvernului său în acest interval de timp.

Astfel, se aşteaptă ca şeful Guvernului să facă o trecere în revistă a principalelor măsuri adoptate de Executiv şi a rezultatelor obținute, dar şi a T prioritățile pentru lunile următoare, cu accent pe reformele promise și pe proiectele considerate esențiale pentru agenda guvernamentală.