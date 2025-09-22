Ministrul Finanțelor recunoaște că ANAF a provocat foarte multă dezamăgire, dar respinge propunerea de desființare a instituției

Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare recunoaște că ANAF „a provocat foarte multă dezamăgire de-a lungul timpului", dar a respins propunerea de desființare a instituției, susținând în schimb o reformă până în 2026.

Nazare a respins, la Antena 3 CNN, ideea desființării ANAF, propusă de consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru, susținând în schimb o reformă prin reconstrucție și digitalizare, scrie Mediafax.

Întrebat despre desființarea ANAF pentru că ar fi nefuncțional, Nazare a răspuns: „Eu cred că înainte să desființăm ar trebui să ne gândim cum reconstruim, nu neapărat să pornim de la ideea de desființare sau să pornim de la ideea de reconstrucție”.

Ministrul a recunoscut problemele existente, declarând că „există un mare nivel de așteptare, dar și foarte multă dezamăgire pe care a provocat-o ANAF de-a lungul timpului”, dar a susținut că există și „vești bune în privința colectării ANAF”.

Referitor la performanțele din luni ale anului, Nazare a anunțat „o creștere a colectării ANAF, o creștere sensibilă de peste două miliarde de lei, peste un plan care a fost stabilat la un nivel foarte extrem”.

Calendarul reformei

Întrebat despre calendarul reformei, ministrul a precizat că există „un orizont de timp până în iunie anul viitor să finalizăm jaloanele pe digitalizare și până la final de 2026 să închidem complet discuția asupra digitalizării”.

Referitor la speculațiile privind o posibilă numire a sa ca premier în cazul căderii guvernului, Nazare a evitat să răspundă direct, declarând: „România nu are în acest moment nevoie de o schimbare de guvern. Stabilitatea este extrem de importantă, de care avem nevoie”.