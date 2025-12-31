Piața imobiliară rezidențială din România a fost profund influențată în perioada 2024–2025 de inflația ridicată, costurile de finanțare și modificările cadrului fiscal.

Impactul inflației și al creșterii impozitelor asupra chiriilor și atractivității investițiilor imobiliare în România au fost analizate pe scurt de un evaluator autorizat ANEVAR, care a efectuat, în baza acestor date, o analiză predictivă pentru 2026.

Aceasta analizează impactul inflației și al modificărilor fiscale asupra pieței chiriilor rezidențiale din România, cu accent pe anul 2026. „Pe baza datelor recente din piață și a prognozelor macroeconomice, studiul evidențiază faptul că presiunea fiscală va avea un impact mai puternic decât inflația în formarea nivelului chiriilor și în diminuarea atractivității investițiilor imobiliare rezidențiale”, a declarat ing. Ionuț Cristian Scurtu, evaluator autorizat ANEVAR.

Potrivit acestuia, piața imobiliară rezidențială din România a fost profund influențată în perioada 2024–2025 de inflația ridicată, costurile de finanțare și modificările cadrului fiscal. „Pentru anul 2026, se conturează o schimbare structurală, în care fiscalitatea devine factorul dominant în deciziile de investiții și în formarea chiriilor”, a adăugat el.

Date de piață privind chiriile

În 2025, chiriile medii pentru apartamentele rezidențiale au variat între 380 și 900 euro/lună, în funcție de oraș și tipul proprietății. București, Cluj-Napoca și Timișoara au înregistrat cele mai ridicate niveluri ale chiriilor, cu creșteri anuale cuprinse între 8% și 15%. Pentru 2026, estimările indică o continuare a tendinței de creștere, dar într-un ritm diferențiat.

Impactul inflației asupra chiriilor

Inflația estimată pentru 2026, situată între 3% și 5%, va genera ajustări moderate ale chiriilor. Mecanismul principal de transmisie este creșterea costurilor de întreținere, utilități și servicii asociate proprietăților rezidențiale. Ajustările chiriilor determinate exclusiv de inflație sunt estimate între 3% și 7%.

Tabel 1. Inflație prognozată și impact

BNR a estimat o revenire spre 3% până la sfârșitul lui 2026, dar presiunile inflaționiste rămân semnificative.

Impactul creșterii impozitelor asupra chiriilor

Reforma impozitului pe proprietate preconizată pentru 2026 presupune majorarea bazei impozabile și a cotelor de impozitare la nivel local. În marile orașe, creșterile pot ajunge la 50–80% față de nivelurile din 2025. Aceste majorări reprezintă un cost direct pentru proprietari, care este susceptibil să fie transferat parțial sau integral asupra chiriașilor. Impactul estimat asupra chiriilor este de 5–15%.

Tabel 2. Evoluția chiriilor în marile orașe (medii aproximative, €/lună)

Date estimate pe baza statisticilor recente (creșteri anuale ~5–12%) și observațiilor pentru 2025.

Analiză comparativă: inflație versus impozite

Comparativ cu inflația, impactul fiscal are un caracter mai abrupt și mai direct asupra chiriilor. În timp ce inflația acționează gradual și este anticipată de piață, creșterea impozitelor determină o ajustare imediată a costurilor de deținere. Analiza indică faptul că fiscalitatea va deveni factorul dominant în formarea chiriilor în anul 2026.

Tabel 3. Impozite pe proprietate — situația locală (exemplu București)

Taxele locale din București au fost aprobate cu creșteri aproximative de până la 80% pentru 2026.

Atractivitatea investițiilor imobiliare

Creșterea impozitelor și menținerea unor costuri ridicate de finanțare vor conduce la scăderea randamentelor nete ale investițiilor imobiliare rezidențiale. Investitorii vor fi nevoiți să reevalueze strategiile de achiziție, punând accent pe locații cu cerere ridicată și pe optimizarea costurilor operaționale.

„Analiza evidențiază faptul că, în 2026, fiscalitatea va avea un impact mai semnificativ decât inflația asupra chiriilor și a atractivității investițiilor imobiliare. Chiriile sunt estimate să crească într-un interval de 5–15%, iar randamentele nete ale investițiilor rezidențiale vor fi sub presiune. Presiunile din taxe se vor transfera chiriilor si scaderii randamenentelor in investitiile imobiliare. În acest context, este necesară o abordare prudentă și fundamentată a deciziilor investiționale”, a explicat evaluatorul ANEVAR.

Sfaturi pentru chiriași

În concluzie, în 2026, chiriile vor crește cu 5–15%, iar principala cauză va fi majorarea impozitelor, nu inflația. Pentru chiriași, asta înseamnă costuri mai mari, iar pentru investitori randamente mai mici. Este un moment în care deciziile trebuie luate cu atenție, ținând cont de noile condiții fiscale și economice.

Specialiștii recomandă celor care vor să închirieze o locuință:

Negociați contractul pe termen mai lung – Proprietarii preferă stabilitatea, iar un contract pe 12–24 luni poate ajuta la obținerea unui preț mai bun.

Verificați ce include chiria – Întrebați dacă sunt incluse cheltuieli precum întreținerea sau parcarea.

Fiți flexibili la locație – Zonele centrale vor fi cele mai afectate de scumpiri. Luați în calcul cartierele periferice sau zonele bine conectate la transportul public.

Comparați ofertele online și offline – Platformele imobiliare oferă repere, dar agențiile locale pot avea oferte mai avantajoase.

Discutați despre ajustări anuale – Încercați să introduceți în contract o clauză care limitează creșterea chiriei la un procent fix.