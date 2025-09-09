PNL susţine proiectele PSD privind eliminarea CASS pentru mame și veterani. Daniel Fenechiu: „A fost o greșeală”

Deşi premierul Ilie Bolojan a criticat inițiativa PSD privind eliminarea CASS pentru mame și veterani, PNL a anunțat că va susține proiectul social-democraților, Daniel Fenechiu declarând că situația a fost rezultatul unei „erori” și că „PNL nu vrea să ia banii mămicilor”.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat marți că liberalii vor susține proiectul PSD prin care se elimină obligația de plată a CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război. Acesta a recunoscut că situația apărută anterior, în urma asumării răspunderii Guvernului, a fost o greșeală, potrivit Antena 3.

„E un proiect corect, o să-l susținem. A fost o greșeală, pentru că se lucrează pe repede înainte. A fost sărită povestea asta. Nu vrea PNL să ia banii mămicilor. A fost o eroare în actul normativ, care n-a mai putut fi remediată în momentul respectiv; a trecut prin asumare și urma să fie corectată”, a spus marţi, 9 septembrie, Daniel Fenechiu.

De asemenea, el a ţinut să puncteze faptul că în ceea ce priveşte mamele şi veteranii situaţia este clară: „Dacă discutăm despre mămici, despre veterani de război – da, fără discuție. La restul, cred că trebuie să existe o discuție”.

Declarația lui Daniel Fenechiu vine după ce premierul Ilie Bolojan afirmase, cu o seară înainte, la TVR, că eliminarea scutirilor nu este oportună.

„Dacă vrem să ne însănătoșim ca țară, unul din lucrurile importante este să facem ordine în finanțele publice. (...) Am ajuns, de exemplu, ca în domeniul asigurărilor de sănătate să plătim pentru 6,3 milioane de oameni, dar să beneficieze 16,5 milioane. Nicăieri un sistem de acest fel, în care aproape o treime plătesc și două treimi beneficiază, nu este sustenabil”, a declarat luni premierul, avertizând că excepțiile pot crea precedente: „Dacă te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții. România nu poate plăti mai mulți bani decât colectează de la cei care muncesc”.

„Plătesc CASS de patru, cinci sau chiar șase ori"

În replică, Daniel Fenechiu a spune că premierul are dreptate în principiu, dar a atras atenția asupra unor categorii vulnerabile.

„Premierul are dreptate, dar întotdeauna există categorii defavorizate, pe care, prin politicile publice, încerci să le ajuți. Nu e în regulă ca mămica să plătească CASS în contextul actual. În momentul în care am sta extrem de bine, în contextul în care am avea un şomaj foarte mic, iar salariul mediu din România ar fi în primele trei din Europa - da, atunci ai putea să pui mămica să plătească CASS. (...)S-a ajuns la situaţia asta din cauza faptului că, în România, erau 6 milioane şi ceva de asiguraţi în sistem şi 18 milioane de beneficiari. În momentul acela trebuie să iei nişte măsuri şi, atunci, începi să extinzi aria celor care contribuie”, a punctat el.

Liderul senatorilor PNL spune că el însuși, având o profesie liberală, plătește CASS de mai multe ori.

„Plătesc CASS de patru, cinci sau chiar șase ori. Nu mă tratez de cinci ori în spital, nu am cinci vieţi, dar înţeleg că trebuie să contribui la efortul României de a depăşi această situaţie bugetară. Probabil că peste doi ani de zile o să spun că trebuie stabilit un plafon maxim. Nu e în regulă ca, dacă am un contract de colaborare, un contract de muncă şi mai am bani şi din altă sursă, să plătesc de fiecare dată, pentru că sănătatea, în ultima instanţă, este un produs - un produs pe care îl cumperi, la fel ca pâinea”, a precizat Fenechiu.

Totodată, el a amintit că a fost susținător al plății CASS de către pensionari, dar cu excepții pentru cei cu venituri foarte mici.

„Am putut înțelege faptul că, pe cei care au o pensie foarte mică, trebuie să-i scutești, dar să-i scutești ca excepție. (...) Gândiți-vă că în state europene inclusiv copiii sunt introduși în sistem și contribuie cu un euro”, a explicat senatorul liberal.

Între timp, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații vor depune două proiecte de lege prin care să se stabilească eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu, veterani, foști deținuți politici și personalul monahal.

Rămâne de văzut care va fi reacţia premierului Ilie Bolojan după ce partidul său şi-a anunţat susţinerea pentru proiectele PSD, în condiţiile în care în urmă cu doar a zi declara că nu trebuie făcute concesii pentru nicio categorie socială.

„Toate discursurile legate de o anumită categorie sau alta sună bine dintr-o anumită perspectivă, dar țara nu poate cheltui mai mulți bani decât colectează de la oamenii care muncesc”, spune Ilie Bolojan.