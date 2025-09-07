search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Alexandru Rogobete: „Opoziția a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist și demagogic”

Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat după respingerea moțiunilor AUR că „Pachetul 2 pentru Sănătate nu a însemnat austeritate, ci eficiență”.

Alexandru Rogobete acuză opoziția de discurs populist și demagogic FOTO Facebook
"Opoziția a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist și demagogic. Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficiență. Nu înseamnă tăieri, ci reașezarea corectă a resurselor. Nu înseamnă pierdere, ci șansa de a construi un sistem care pune pacientul pe primul loc.

De ani de zile, pacienții sunt plimbați între cabinete, diagnosticați târziu și lăsați să aștepte. Asta schimbăm. Introducem trasee clare, reguli simple și soluții rapide. Prima investigație se face imediat, celelalte – dacă sunt necesare – sunt acoperite în programele naționale. În loc de haos, punem ordine. În loc de risipă, punem responsabilitate", a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Acesta a adăugat: "Am auzit și atacurile despre medicamente, despre medici, despre prevenție. Vă spun direct: extindem lista de medicamente compensate, întărim medicina de familie și o orientǎm cǎtre servicii de prevenție și screening, deschidem ambulatoriile până seara, reducem presiunea de pe urgențe. Toate pentru ca accesul să fie mai aproape de oameni, nu mai greu."

"Reforma nu înseamnă doar tratamente și medicamente, ci și schimbarea modului în care sunt conduse spitalele. Introducem criterii de performanță clare pentru manageri și mecanisme reale de concurs pentru toți șefii de secție. Schimbăm indicatorii de evaluare a managerilor de spitale. Pentru mine, a fi manager de spital nu este un bonus, ci o responsabilitate uriașă. A fi șef de secție nu este un privilegiu, ci o datorie față de pacienți și echipa medicală. Orice poziție de conducere într-un spital trebuie obținută prin concurs corect, nu prin numiri incerte", a precizat ministrul Sănătății.

Afirmațiile ministrului Sănătății vin în contextul în care AUR a depus 4 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Prima moțiune depusă, denumită „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!", a fost împotriva celei de-a doua legi pe care Cabinetul și-a angajat răspunderea, care privește schimbările din sănătate.

Toate cele patru moțiuni de cenzură au fost respinse.

Sănătate

