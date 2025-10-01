Premierul Ilie Bolojan a discutat cu producătorii de carne de porc despre problema pestei porcine

Premierul Ilie Bolojan a discutat miercuri cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România, privind măsurile necesare în combaterea pestei porcine africane.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România, privind măsurile necesare în combaterea pestei porcine africane şi sprijinul sectorului suin, şeful Executivului subliniind necesitatea unei acţiuni mai ferme din partea statului şi a responsabilizării instituţiilor implicate, pentru respectarea legislaţiei şi identificarea celor mai eficiente soluţii împotriva răspândirii pestei porcine africane.

Potrivit Guvernului, reprezentanţii asociaţiei au semnalat provocările cu care se confruntă fermierii, în special pierderile cauzate de răspândirea pestei porcine africane, în pofida investiţiilor în biosecuritate.

„Au fost discutate măsuri menite să limiteze răspândirea virusului şi efectele acestuia, printre care evidenţa clară şi actualizată a animalelor, în gospodării şi în ferme, conform legislaţiei în vigoare, monitorizarea şi gestionarea populaţiei de mistreţi în zonele forestiere, combaterea comerţului neautorizat şi nefiscalizat cu carne de porc şi accelerarea şi asigurarea plăţii compensărilor în zonele afectate de focare”, subliniază Executivul.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei acţiuni mai ferme din partea statului şi a responsabilizării instituţiilor implicate, pentru respectarea legislaţiei şi identificarea celor mai eficiente soluţii împotriva răspândirii pestei porcine africane.

„Guvernul României susţine dezvoltarea sectorului suin în condiţii sigure din punct de vedere sanitar şi pentru fermieri, în vederea menţinerii unui echilibru între producţia internă şi importuri, contribuind astfel la reducerea deficitului de balanţă comercială”, se menţionează în comunicat.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan au participat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, şi preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.