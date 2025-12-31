Cod galben de vânt în 26 de județe. Rafale de până la 120 km/h la munte

O atenționare meteo cod galben de vânt a intrat în vigoare miercuri, de la ora 8.00, și este valabilă până la ora 20.00, pentru 26 de județe ale țării.

Sunt vizate județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Buzău, Prahova, Brașov, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dâmbovița, Dolj, Olt și Teleorman.

Potrivit meteorologilor, nordul și nord-estul Moldovei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei se vor confrunta cu intensificări ale vântului, cu viteze de 50–70 km/h. În aceste zone va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă.

Rafale de vânt cu viteze similare sunt prognozate și în vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei.

În Carpații Meridionali și Orientali, vântul va avea intensificări de 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 90–120 km/h. În aceste zone, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40–45 km/h, vor fi semnalate pe arii restrânse și în restul Transilvaniei, precum și pe litoral.