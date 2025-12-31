Cod galben de vânt în 26 de județe. Rafale de până la 120 km/h la munte

search
Publicat:

O atenționare meteo cod galben de vânt a intrat în vigoare miercuri, de la ora 8.00, și este valabilă până la ora 20.00, pentru 26 de județe ale țării.

O atenționare meteo cod galben de vânt intră în vigoare miercuri. FOTO: Arhivă
Sunt vizate județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Buzău, Prahova, Brașov, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dâmbovița, Dolj, Olt și Teleorman.

Potrivit meteorologilor, nordul și nord-estul Moldovei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei se vor confrunta cu intensificări ale vântului, cu viteze de 50–70 km/h. În aceste zone va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă.

Rafale de vânt cu viteze similare sunt prognozate și în vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei.

În Carpații Meridionali și Orientali, vântul va avea intensificări de 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 90–120 km/h. În aceste zone, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40–45 km/h, vor fi semnalate pe arii restrânse și în restul Transilvaniei, precum și pe litoral.

Meteo

